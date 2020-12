AaB-profil er i bedring: Her er status inden Lyngby-kamp

FODBOLD:AaB har måttet klare sig uden Oscar Hiljemark, siden han blev hofteskadet i en hjemmekamp mod FC Nordsjælland 22. november.

Den svenske midtbaneprofil er dog nu i bedring og tilbage på træningsbanen.

- Han er helt klart i fremgang. Det er en topprofessionel fyr, som gør alt, hvad han kan for at blive klar, men det er også vigtigt, at vi er kloge nu, siger AaB-træner Peter Feher, der dog ikke afviser, at han har svenskeren med i truppen til søndagens hjemmekamp mod Lyngby.

- Han er en vigtig spiller for holdet, og jeg vil gerne have ham med, men nu må vi se, siger Peter Feher.

Lucas Andersen kommer til gengæld ikke i kamp søndag, efter at han blev skadet i tirsdagens pokalnederlag mod B93. Anføreren har formentlig spillet sin sidste kamp i 2020, der for AaB rundes af 20. december med en udekamp mod AGF.

- Det ser sådan ud, men det kan jo pludseligt gå hurtigt. Han er også en topprofessionel dreng, der gør alt for at blive klar, siger Peter Feher.

Frederik Børsting forlod lørdagens træning før tid, men hans deltagelse mod Lyngby bør ikke være i fare.

- Det var for at skåne ham, at han gik ind. Vi er i december, og det er vigtigt, at vi ikke får nogle slemme julegaver her til sidst. Vi skal være kloge også med tanke på den opstart, der venter på den anden side, siger Peter Feher.