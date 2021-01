AaB-profil er ikke bekymret for ny hofteskade

FODBOLD:Fysiske tests var på programmet, da AaB's superligatrup tirsdag formiddag mødte ind til årets første træning, og blandt andre for Oscar Hiljemark skal den fysiske forfatning under lup i den første del af opstarten.

Den svenske midtbaneprofil måtte sidde ude i den sidste del af efterårssæsonen, og det er stadig uvist, hvornår han er tilbage i fuldt vigør.

- Jeg har haft nogle fine dage hjemme med en nyfødt, og det har været godt med lidt fri. Min følelse er god, men vi må se, hvordan hoften reagerer her i de første uger. Det er lidt uklart med tanke på, at det ikke er en skade, jeg har haft før, siger Oscar Hiljemark.

Den 28-årige midtbanespiller fik et slag på hoften i en kamp mod FC Nordsjælland 22. november og har ikke været i kamp siden.

- Rent fysisk har jeg en god følelse, men det er et bone bruise, som man ikke kan forcere. Det handler om symptomer, og de er forhåbentlig væk nu, så jeg snart kan gå tilbage i fuld træning, siger Oscar Hiljemark, der i 2019 blev opereret for en hofteskade.

Ifølge Ekstra Bladet betød efterveerne fra den operation, at Oscar Hiljemark dumpede et lægetjek i FC Midtjylland, før han i sommer kom til AaB, men at han nu er hofteskadet igen, skal ikke give anledning til bekymring, slår hovedpersonen fast.

- Det her er en skade, der kunne ske for hvem som helst. Jeg har hørt, at der er blevet spekuleret meget i min hofte, men det er et slag på hofteskålen, og det har ikke nogen sammenhæng med de problemer, jeg har haft tidligere, siger Oscar Hiljemark.