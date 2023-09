Ny AaB-spiller er ikke i topform: Alligevel imponerer han

I resten af denne fodboldsæson har AaB den ghanesiske offensiv-spiller Emmanuel Toku til rådighed på en lejeaftale, og det kan vise sig at blive et særdeles interessant bekendtskab.

Den 24-årige afrikaner fik onsdag aften officel debut for AaB i pokalsejren på 6-0 over VRI. Det blev til knap en halv time på banen, og det var nok til, at han gav flere eksempler på sine styrker.

- Han er utrolig hurtig, har en god teknik og også en ganske god målnæse. Samtidig virker han som en rigtig god fyr, og jeg er sikker på, at han kommer til at lave mange gode ting for AaB, lyder rosen fra holdkammeraten Melker Widell.

Emmanuel Toku har en fortid som profil i 1. division hos Fremad Amager og har senest optrådt for Leuven i Belgien. Her et det dog kun blevet til sporadisk spilletid i 2023, så af den grund er han ikke i topform. Det holder ham dog ikke tilbage.

- Jeg er virkelig glad for at få min debut for AaB, og jeg føler mig egentlig i okay form og er klar til snart at spille noget mere. Det må meget gerne blive i vores næste kamp (topkamp i 1. division mod SønderjyskE, 15. september, red.), siger ghaneseren.

Nicklas Helenius forlod banen til fordel for Emmauel Toko, der har brug for noget spilletid for at ramme sin topform. Foto: Henrik Bo

AaB har sikret sig en købsoption på Emmanuel Toku, og tanken om et mere permanent ophold i Aalborg tiltaler offensiv-spilleren.

- Spillerne i AaB er dygtige og utroligt flinke, så jeg er lykkelig for at være kommet. Jeg har ikke set så forfærdeligt meget til Aalborg endnu, men det virker som en skøn by, lyder det fra ghaneseren.

Selvom Emmanuel Tokus debut med rette trækker overskrifter, så er pokalkampen også værd at huske for en anden nyerhvervelses storspil.

Svenske Melker Widell bygger hele tiden på sine præstationer og nåede at score to mål mod VRI, selvom han forlod banen efter en times spil.

- Jeg spillede 90 minutter i søndags, så jeg forstår godt, hvorfor jeg blev skiftet ud. Men jeg havde jo lige scoret to mål, så jeg havde selvfølgelig også lyst til at lave et tredje, smiler Melker Widell, der ud over det videre avancement i pokalen også noterede sig værdifulde AaB-minutter med en ny formation.

- Vi så kampen som en mulighed for at øve os yderligere på spilsystemet 3-4-3 og relationerne os spillere imellem. I perioder manglede vi nok lidt tempo, men vi løste det jo fint og havde en god aften. 6-0 er svært at klage over, konstaterer Melker Widell.