AaB-profil har været lidt skuffet over sig selv

Den svenske kreatør Melker Widell satte fredag aften en fed streg under de kvaliteter, der har gjort ham til en klar forstærkning hos AaB. Han var involveret i to scoringer og var uheldig med ikke selv at score et drømmemål.

- Jeg har været lidt skuffet over mig selv i nogle af kampene, fordi min første pasning efter bolderobringerne ikke helt har siddet der. Misser man den, så får man ikke rigtig momentum i kampene, men på det punkt var både jeg og mine holdkammeraterne meget bedre i dag, og så ser vi også, at vi bliver farlige, forklarer Melker Widell.

Svenskeren fik en stor hovedstødschance efter blot to minutters spil, og AaB havde flere andre tidlige tilløb til en scoring, inden Vendsyssel FF efter knap 10 minutters spil bragte sig foran ved Carl Lange.

Melker Widell (tv.) og landsmanden Tim Prica var godt tilfredse efter kampen. Foto: Lars Pauli

- De scorede på deres første angreb i kampen, så det føltes rimeligt tungt. Men jeg synes, at vi håndterede modgangen rigtig flot og rejste os, siger Melker Widell, der siden bragede et langskud på overliggeren, inden han assisterede til Oliver Ross' udlignende mål.

- Det var et godt angreb, hvor jeg fik den i dybden, og så har vi talt om, at vi skal blive bedre til at fylde på i feltet, og det skete netop der, forklarer Melker Widell.

I anden halvleg havde svenskeren tredjesidste fod på bolden ved Richard Odadas mål til 2-1 for AaB.

- Det var endnu et eksempel på, at vi spillede meget direkte, pointerer Melker Widell, der siden kunne se Emmanuel Toku scorede til 3-1 på et straffespark begået mod Vendysssels Simon Okosun, der stak armen lagt op over hovedet og ramte et indlæg med hånden.

- Jeg ved ikke, hvad min arm lavede deroppe, men jeg føler, jeg fik et puf i situationen. Det kan dog også godt være, kendelsen var god nok, erkender Okosun, der ellers er glad for Vendsyssels start på kampen.

Smon Okosun startede kampen godt, men siden fik både han og Vendsyssel FF ørene i maskinen. Foto: Lars Pauli

- Vi kom godt ud til kampen og spillede fint. Vi kom nok til at stå lidt lavt i perioder, men AaB blev ikke super farlige. Det var mere omstillinger, de endte med at ramme os på. Det er ærgerligt, men vi må også give cadeau til AaB, for de er dygtige og straffer bare vores fejl, siger den garderhøje midtbanespiller.

Han kunne også se Vendsyssel have et par store tilbud i starten af anden halvleg, men siden løb AaB dem over ende. Dermed sætter aalborgenserne en tyk streg under holdets status som suverænt tophold, mens Vendsyssel halter efter top-seks.

- Det er lidt op til os selv, for hvis vi præsterer det, vi ved, vi kan, er jeg sikker på, at vi kan komme med i oprykningsspillet. Vi skal nok komme tilbage på sporet, forsikrer Simon Okosun, der er begejstret for fredagens kulisse.

- Det er bare meget federe at spille, når stadion er fyldt næsten helt op som i dag.