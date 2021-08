AaB-profil måtte melde pas mod AGF: Satser på at blive klar til Vejle

FODBOLD:Søndagens kamp var på alle måder en opløftende oplevelse for alle de tilstedeværende folk med sympati for AaB. Ikke alene blev der atter spillet fodbold foran fyldte tribuner uden corona-restriktioner, men man vandt også en på mange måder overbevisende sejr over AGF.

På tribunen sad en mand, der burde have været at finde nede på banen. Kasper Kusk var nemlig tiltænkt en plads i AaB's startopstilling, men han måtte melde fra under opvarmningen, fordi den nakkeskade, han pådrog sig under en træning i midtugen. Efter en duel landede han uheldigt på nakken.

- Det var eftervirkningerne af det fald, der gjorde, at jeg ikke kunne spille. Jeg havde virkelig håbet på at spille mod AGF, fordi det jo var en sjov kamp med de mange fans på lægterne og en stærk modstander, siger Kasper Kusk, der var med i begyndelsen af AaB's kampopvarmning.

- Jeg kunne mærke, at det ikke var godt nok til at skulle starte kampen. Jeg havde godt nok trænet med i de seneste dage, så godt jeg kunne. Men der er bare forskel på kamp og træning, og det var det, jeg måtte sande. Jeg snakkede med Martí om, at jeg måtte melde fra til kampen, fordi jeg kunne mærke, at jeg ikke var klar til at spille, og der var ingen grund til at tage nogle chancer, siger Kasper Kusk.

Fra sin plads på tribunen kunne Kusk se sine holdkammerater levere sæsonens første sejr, da AGF blev besejret 2-0, hvilket var en præstation, der fik smilet frem hos den sindige nordjyde.

- Det var jo en glimrende kamp, som vi fik spillet. Der var gode takter, så jeg ville gerne have været med på banen. Det var en stor oplevelse med så mange fans tilbage på stadion, og blandt andet derfor prøvede jeg også til det sidste at se, om jeg kunne spille, forklarer Kasper Kusk.

Det var planen, at han skulle have udgjort AaB's frontduo sammen med Milan Makaric. Den opgave blev i stedet tildelt Louka Prip. Skulle Kasper Kusk få chancen for at spille front i en anden kamp, er han mere end klar til at påtage sig den opgave.

- Det passer mig fint at spille i angrebet. Det har jeg også prøvet før. I det hele taget er jeg ret ligeglad med, hvor på banen, jeg spiller. Jeg vil bare gerne spille, så hvis træneren mener, at jeg kan hjælpe holdet ved at spille angriber, så er jeg glad for at kunne gøre det, siger Kasper Kusk.

Nu skal Kusk rette fokus mod at blive klar til den næste opgave, der er en udekamp på mandag i Vejle.

- Jeg satser og håber på at blive klar til den kamp. Lige nu kan jeg ikke mærke så meget andet, end at det spænder meget op i nakken. Jeg håber, at det bliver gradvist bedre over de kommende dage, for så skal jeg nok blive klar, siger Kasper Kusk.