AaB-profil: - Nogle gange har man brug for et wakeup-call

FODBOLD:Kasper Kusk kunne nærmest gå på vandet fra første dag, Lars Friis tog over som cheftræner for AaB, men efter et par kampe under niveau røg kantspilleren igen på bænken.

- Det går lynhurtigt i fodbold, og det er sådan, det er. Jeg må bare være klar, når jeg får chancen. Jeg synes, at jeg kom ind og gjorde, hvad jeg kunne (mod FC Midtjylland, red.) og fik bidraget, og så håber jeg bare, at der venter nogle flere minutter forude, lød det fra AaB-profilen efter 1-2 nederlaget søndag aften.

- Vi skulle lave om til et tremandsforvar, så der var én plads mindre fremme i banen, og så blev der ikke plads til mig, konstaterer Kusk.

Kasper Kusk tager ikke den manglende startplads så tungt, men han håber på at kæmpe sig tilbage til flere minutter - forhåbentlig allerede onsdag mod Randers FC. Foto: Henrik Bo

Udadtil tager Kasper Kusk ikke degraderingen fra startopstillingen så tungt, og det skyldes måske også, at han har prøvet det før - og kæmpet sig tilbage på holdet flere gange tidligere under skiftende trænere.

- Det kan selvfølgelig godt være, at man har brug for et wake-up call engang imellem, men jeg synes, at jeg har spillet nogle gode kampe. Jeg synes også, at jeg kom ind og gjorde det fint (mod Midtjylland, red.), og det skal jeg også bare gøre næste gang, lød det fra en afklaret Kasper Kusk.

Han kom ind søndag med en halv time tilbage og skabte blandt andet en stor chance til Louka Prip.

- Jeg kom ind, holdt godt fast i bolden, fik taget nogle ture langs linjen og slået nogle indlæg, der var lige ved og næsten.

Men skuffer det dig ikke at starte ude?

- Jo, jeg er skuffet, men sådan er fodbold. Lucas (Andersen, red.) er også kommet tilbage, og vi er flere mand om få pladser, så jeg må bare komme videre og være klar på onsdag mod Randers.

- Jeg har vidst i træningen op til, at jeg skulle starte ude, men det er ikke noget, jeg lægger så meget i, sagde AaB-spilleren, der ofte er populær blandt fansene i Aalborg.

AaB - FC Midtjylland 1-2 Fodbold, Superligaen, Mesterskabsspil

Mål: 0-1 Edward Chilufya (2. minut), 0-2 Joel Andersson (11. minut) 1-2 Iver Fossum (66. minut)

Advarsler: Milan Makaric, AaB (61), Mathias Ross, AaB (61.), Raphael Onyedika, FCM (61.), Charles, FCM (75.), Malthe Højholt, AaB (86.), Kasper Høgh, AaB (90.), Henrik Dalsgaard, FCM (90.)

Opstilling AaB (3-4-3): Jacob Rinne - Daniel Granli (Oliver Ross, 46. minut), Mathias Ross, Daniel Granli - Kristoffer Pallesen (Casper Gedsted, 80.), Malthe Højholt, Iver Fossum, Gudmundur Thorainsson (Jakob Ahlmann, 80.) - Louka Prip - Milan Makaric (Kasper Høgh, 61.), Lucas Andersen (Kasper Kusk, 61.)

Dommer: Peter Kjærsgaard

Tilskuere: 8478

Dagens AaB'er: Jacob Rinne

Kusk og AaB har nu tabt fire kampe i træk i Superligaens Mesterskabsspil, og ligesom de kæmpede med at indhente FC Midtjylland i søndagens opgør, hvor nordjyderne var bagud 0-2 efter 10 minutter, kæmper de generelt hårdt for pointene i øjeblikket.

- Vi fik en skidt start, og så hang vi efter i resten af kampen. Det må ikke ske mod Midtjylland, for de er utroligt stærke defensivt og svære at score mod.

- Vi prøvede i anden halvleg at lægge mere pres på og komme frem til flere ting offensivt, men det var desværre ikke nok. Vi slider lidt med det lige nu, og vi skal virkelig kæmpe hårdt for at få vores point.

- Vi skal sørge for, at vi kan slå Randers på onsdag. Det bliver en ufattelig vigtig kamp for os, og en kamp vi helst skal ned at vinde, sluttede Kasper Kusk.

AaB gæster onsdag 11. maj Randers FC i Superligaens Mesterskabsspil, hvor de stadig bestrider fjerdepladsen med to point ned til netop kronjyderne på femtepladsen. Om det opgør bliver med Kasper Kusk fra start, må tiden vise.

Til gengæld bliver det med sikkerhed uden Anders Hagelskjær og Malthe Højholt, der begge har karantæne.

