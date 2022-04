AaB-profil stolt i Brøndby: - Vi var rolige hele vejen igennem

FODBOLD:Det var med en storspillende Rasmus Thelander, da AaB skærtorsdag vandt 1-0 på en meget svær udebane mod Brøndby IF, men det et AaB-hold, der var presset tilbage på banen gennem hele opgøret, men det vidner måske bare om kvalitet, at nordjyderne alligevel kan vinde sådan et opgør.

- Stærk, stærk, stærk anden halvleg, men cadeau til Brøndby for den måde, de kommer ud på. Jeg siger, at det er stærkt, fordi vi opfanger det lynhurtigt, får ændret nogle ting taktisk og rykker sammen som hold. Gode hold kan også vinde på forskellige måder, og det viste vi i dag, og derfor er jeg også stolt af præstationen.

- Vi vil aldrig presses i bund, vi vil gerne presse højt og frem i banen, som vi har vist i de andre kampe, men i dag var vi nødt til at justere ind og gøre det svært for Brøndby, og vi gjorde det svært for dem i anden halvleg.

- Vi ændrer noget formationsmæssigt, og vi accepterer, at Brøndby er på bolden, hvilket jeg kunne fornemme fra min position, at de ikke var komfortable med. Det signalerer jeg også til holdkammeraterne i anden halvleg for at give boost og selvtillid, når vi ikke har bolden, lyder det fra Rasmus Thelander.

Den stærke forsvarsspiller havde meget at lave gennem hele opgøret, og han var utvivlsomt AaB's bedste, men den store leder, han har udviklet sig til, vil hellere rose holdkammeraterne end sig selv, selvom han var stopklods for mange farlige Brøndby-situationer.

- Dem foran mig arbejder sindssygt hårdt og gør det nemt for os bagved, og jeg tæller ikke én stor chance til Brøndby i anden halvleg, så vi var rolige gennem hele anden halvleg.

- Det er ikke den her måde, vi vil spille på, men det viser stærk karakter, at vi kan justere ind sådan her, siger Rasmus Thelander, der fejer spørgsmålene om egen præstation lidt hen.

Louka Prip stod for kampens enlige scoring på straffespark med 10 minutter tilbage af første halvleg. Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det var femte gang i træk, at Thelander og resten af AaB-holdet kunne trække sig sejrrigt fra et opgør på udebane i Superligaen, og holdet har været gode igennem hele sæsonen på fremmed græs.

- Det er svært at sige, hvad vi har fundet på udebane. Som spillere fokuserer vi jo på den enkelte kamp. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt, at vi er gode på udebane, det skal jeg ikke kunne sige, men det er fedt at spille herovre, og drengene gjorde det pisse godt, siger Rasmus Thelander.

AaB-holdet skal i ilden igen allerede mandag, hvor de skal spille mod FC Midtjylland, der bestrider den andenplads, som nordjyderne formentlig sigter efter nu med kun fire point op, og planen er klar for AaB'erne, der igen vil forsøge at komme fremad, selvom det ikke lykkedes ret tit mod Brøndby.

- Vi skal fremad igen, det er vores indgang til alle kampe. Så vidt jeg ved, vandt vi i Herning sidst, og de her topkampe er fede - der er fede kampe hver uge i øjeblikket.

- Som jeg altid har sagt; Det der er inden for rækkevidde, det skal vi jagte. Vi har et sindssygt godt hold, vi har en god stab, vi er inde i en god stime, vi spiller godt, og vi fokuserer på hver enkelt præstation, og det er dét, der virker. Næste gang er Midtjylland, og det glæder vi os til, og selvfølgelig kunne det være fedt at gå over at smadre dem, slutter Rasmus Thelander om muligheden for at hente sølvmedaljerne hjem til Aalborg.