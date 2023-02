AaB-profil tager gerne en tur på bænken for holdets bedste

AALBORG:Mens holdkammeraterne var ved at blæse væk i forårspremieren mod AGF, sad AaB's Lars Kramer frustreret på tribunen og måtte se til som tilskuer på grund af en karantænedag.

Kramer har normalt en fremragende timing i sine indgreb på banen, men timingen i forhold til karantænedage til forårspremierekampe er noget, som han ikke besidder. For et år siden var han også i karantæne, da Viborg indledte foråret. Dermed har de seneste to sæsonoptakter været præget af mindre spilletid end normalt for Kramer. Karantænedagen har skubbet ham bagerst i køen til flere træningskampe.

- Jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke vil gå 100 procent ind i en duel i den sidste kamp inden vinterpausen, men jeg vil helt sikkert tænke over det i fremtiden, for jeg gider ikke at prøve det her igen. Hvis det er nødvendigt at tage et kort, så må jeg jo gøre det, men det er irriterende at have karantæne i den første kamp efter vinterpausen, fastslår Lars Kramer

- Jeg snakkede med Erik Hamrén om det. Han forsikrede mig om, at jeg nok skulle få chancen, når jeg måtte spille igen, så det har ikke været sådan, at jeg har været bange for at miste min plads på holdet. Men du er bare ikke med på holdet på samme måde, siger Lars Kramer.

Nu er han atter tilbage i AaB's kamptrup, og han glæder sig til at komme i aktion søndag mod FC København.

- Det har været tre lange måneder for mig, og det bliver så skønt at komme i kamp. Det har jeg virkelig set frem til, og så er det altid sjovt at skulle spille ude mod FC København. Det er en stor opgave, der venter, men vi går til kampen med tro på, at vi kan få point, siger den store hollandske stopper.

Trods færre kampminutter til Kramer end de øvrige stoppere i træningskampene, har hollænderen fået mest muligt ud af opstarten.

- Jeg har brugt tiden rigtig godt. Jeg havde en skade, som jeg slæbte med ind i pausen, og den er jeg helt forbi nu. Jeg er meget fit, og jeg har en god fornemmelse.

I mandagens Future Cup-kamp mod AC Horsens fik Lars Kramer 45 minutter tiltrængte minutter.

- Jeg ville meget gerne have nogle minutter, inden jeg skulle i superligakamp. Jeg kan ikke bare træde ind i Superligaen uden at få nogle kampminutter, så det var vigtigt at få de minutter i reserveholdskampen mod AC Horsens.

Handler om holdet

Med Kramer tilbage på holdet råder Erik Hamrén over tre stoppere, der alle byder sig til i forhold til spilletid. Kramer hilser den store konkurrence velkommen. Det er en skarp kontrast til efterårets situation.

- Det er en stor opgradering, at vi har fået Thelander ind. Der er sket noget over vinterpausen. Vi har fået en stærk konkurrencesituation. Da vi havde Hagelskjær, vil jeg mene, at vi havde fire stoppere, der alle kunne gå ind at spille Superliga med kvalitet. Vi er stærkt besat på de pladser.

Skulle det ende med at koste Kramer nogle kampe på bænken, så lever han også med det, hvis det er til holdets bedste.

- Normalt ville en fodboldspiller altid sige, at det handler om, at jeg spiller og er bedre end mine konkurrenter. Sådan er det ikke her. Nu handler det om at hjælpe holdet bedst muligt, og der bliver med garanti brug for os alle tre i foråret.

- Så når en af os ikke spiller, så skal vi bare prøve at hjælpe de to andre bedst muligt. Det kan være med små detaljer, men vi skal bare prøve at hjælpe hinanden, for det har vi brug for. Det handler ikke om en enkelt spiller. Det handler først og fremmest om holdet, understreger Lars Kramer.

Der er kampstart klokken 16 i Parken.