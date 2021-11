AaB-profil tager mål på sin kappe: - Jeg skal gøre det bedre

FODBOLD:Da AaB tabte årets sidste kamp hjemme med 3-1 til FC København, var det en noget uvant situation for aalborgenserne, der ellers i størstedelen af efteråret har formået at holde en stabil defensiv.

Københavnerne fik krakeleret AaB-forsvaret og indkasseret hele tre mål forbi Jacob Rinne, der selv ikke var stolt over egne evner.

- Jeg skal gøre det bedre, det skal jeg, konstaterer svenskeren hurtigt, hvorefter han uddyber.

- Jeg kommer for langt over mod forreste stolpe ved målet, som de scorer til 1-0, hvor jeg skal befinde mig mere centralt, så den tager jeg på min kappe, og det ærgrer mig, fortæller AaB-målmanden, der også er selvkritisk ved københavnernes andet mål i kampen.

- Det andet mål er også irriterende at lukke ind, da jeg nok ser den lidt sent, og fordi den jo ikke sidder helt ude i hjørnet, så jeg var ikke tilfreds med min præstation, og det var for nemt for dem at komme frem til indlæg og op på vores banehalvdel, fortæller han.

AaB-kaptajnen Rasmus Thelander var ligeledes skuffet over det defensive arbejde, som holdet leverede søndag.

- Vi taber kampen i første halvleg, hvor det bliver alt for fladt. Vi får ikke sat den sidste skarphed ind, og vi laver for mange fejl, vi formår slet ikke at gøre noget at det, som var aftalt inden kampen, fortæller han.

Med et næsten udsolgt stadion og over 10.000 tilskuere, havde forsvarsspilleren også håbet på et andet resultat, som man havde kunne give fansene med på fodbold-ferie.

- Vi havde selvfølgelig en god mulighed for at slutte godt af mod FCK. Både pointmæssigt og præstationsmæssigt, hvor vi kan afslutte på en fantastisk hjemmebane, hvor der var mange velmødte fans, så det er en rigtig flad fornemmelse at stå med, fortæller AaB-kaptajnen.

Men selvom nederlaget i årets sidste kamp var en stor skuffelse og ikke bliver hurtigt glemt, så ser Jacob Rinne stadig frem til mere familietid, når superligaholdet går på en længere juleferie.

- Det er altid dejligt med ferie, selvom vi skulle have været gået på ferie med en bedre fornemmelse, end vi ender med, så er det altid dejligt at komme hjem til familien, og tilbringe mere tid med dem, fortæller svenskeren, der kan se frem til at holde ferie frem til 6. januar.