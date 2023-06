AaB-profil tiltrækker sig interesse fra udlandet

AALBORG:Der var bip-test på programmet ved torsdagens AaB-træning. Det betød, at 1. divisionsklubben skulle finde en ny intern konge i den disciplin. De foregående sæsoner er det Iver Fossum, der har været ukronet AaB-konge af bip-testen.

Enkelte spillere stod over, enkelte så ud som om, de stod over, og så var der de hårde drenge i klassen. Folk som Nicklas Helenius og Younes Bakiz gav den gas, men de kunne ikke helt måle sig med Andreas Poulsen og vinderen af bip-testen Malthe Højholt, der udviste et enormt overskud.

Nok blev han lidt rød i hovedet, men et par tunge vejrtrækninger senere var Malthe Højholt klar til at køre på i den efterfølgende træning, der bød på mange flere meter i stængerne.

Efter træningen kunne Malthe Højholt forholde sig til, at han er den af AaB-spillerne, der løber længst på literen.

- Det var fuldstændigt som forventet, kommer det fra en grinende Malthe Højholt.

Sammen med blandt andet Oliver Ross mødte Højholt tidligere ind fra ferie og løb rundt og selvtrænede på AaB's anlæg.

- Den første uge koblede jeg helt fra. Der fik hovedet noget ro, og så kunne jeg begynde at træne de sidste syv, otte, ni dage af ferien. Vi får jo et program med hjem, som vi skal følge, og så kan jeg også godt li' at holde mig i gang i ferien. Det har hjulpet mig før, at jeg kommer godt tilbage til opstarten, så det er blevet en rutine for mig.

Det store spørgsmål om Malthe Højholt er, om han fortsat er at finde i AaB, når transfervinduet lukker. Trods AaB's nedrykning havde han personligt et flot forår.

- Lige nu er jeg AaB-spiller, og det arbejder jeg ud fra. Jeg ved ikke, hvad fremtiden byder på, siger Malthe Højholt.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der interesse for midtbanespilleren, men det har endnu ikke ført et konkret bud med sig, men Højholt har tiltrukket sig interesse fra både den bedste og næstbedste række i Tyskland samt Belgien og Holland.

Spørgsmålet er, om Højholt vil afsted, og om AaB kan få den rette sum for midtbanespilleren, der har kontrakt frem til udgangen af 2024. Dermed kan timingen meget vel være rigtig for et salg nu.

Se AaB live

Fredag venter der en træningskamp mod Vendsyssel FF, men den kamp har ikke fået AaB-træner Oscar Hiljemark til at sænke tempoet i træningen.

Der bliver tale om 45 minutter til alle de spillere, der kommer i kamp. AaB skifter hele besætningen i pausen af fredagens kamp, og noget lignende bliver tilfældet for Vendsyssel FF, der dog ikke har ligeså mange spillere at tage af som AaB, så der vil være spillere, der skal have mere end en halvleg.

Vendsyssel FF kommer til at køre efter samme model, så de fleste spillere får en halvleg, mens enkelte kommer til at spille mere.

Kampen kan ses live fra klokken 13 på nordjyske.dk, hvor du gratis kan streame kampen.