AaB-profil var tilbage på banen: Her er status inden forårspremieren

FODBOLD:Der var godt nyt til AaB, da den nordjyske superligaklub tirsdag formiddag trænede for sidste gang inden onsdagens forårspremiere mod FC København.

Oscar Hiljemark, der blev skadet i en kamp mod FC Nordsjælland i november, deltog således i træningen, og AaB-træner Martí Cifuentes vil ikke afvise, at den svenske midtbaneprofil er aktuel til onsdagens kamp.

- Det er godt nyt, at han er tilbage på banen, men det handler om det lange sigte med Oscar. Det handler ikke bare om den næste kamp, men nu må vi tjekke, hvordan han har det efter træning. Jeg skal tale med ham, og hvis alt er godt, vil vi overveje ham i forhold til kampen i morgen. Vi kan allerede i dag se, hvilken energi han giver til holdet, siger Martí Cifuentes.

Lucas Andersen og Jakob Ahlmann, der som Oscar Hiljemark ikke har været i kamp i vinterens tre testkampe, var til gengæld ikke på træningsbanen tirsdag. I forhold til testkampene er AaB-holdet dog blevet forstærket med norske Martin Samuelsen, der mandag blev lejet i Hull, men det er endnu uvist, om han allerede får sin debut onsdag aften.

- Martin er til rådighed, men han har kun deltaget i to træninger, som har været ret korte, fordi de har været en opbygning til FCK-kampen. Derfor er det lidt svært at vurdere, hvor han er, og han skal selvfølgelig bruge lidt tid på at falde til, men vi skal nu overveje, om han skal med i truppen. Han har i hvert fald vist, at han er fit, siger Martí Cifuentes.

Spanieren anser primært Martin Samuelsen som en forstærkning helt i front.

- Først og fremmest er han angriber, men det er en god spiller, som kan hjælpe os på nogle forskellige områder. Han kan være en opspilsstation eller en falsk nier, som kan spille mellem linjerne. Han giver os nogle forskellige muligheder, så vi skal forsøge at få det bedste ud af ham. Vi skal være tålmodige, for han er stadig ung, men potentialet er stort, siger Martí Cifuentes.