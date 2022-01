AaB-profil vil til en større liga, men må vente lidt endnu

FODBOLD: Iver Fossum har ikke lagt skjul på, at hans ambitioner rækker længere end AaB, men når transfervinduet mandag aften ved midnat smækker i i størstedelen af Europa, er han efter alt at dømme stadig AaB-spiller.

Den 25-årige nordmand regner derfor også med, at han spiller for AaB i resten af sæsonen.

- Ja, det tror jeg. Jeg har haft en fin preseason med AaB, så nu ser jeg frem til sidste del af sæsonen her. Jeg har det fint med at blive, for vi har gang i noget godt, og vi har haft en fin sæson. Det vil jeg gerne være med til at gøre færdigt, siger Iver Fossum.

Norsk TV 2 skrev tidligere i januar, at Iver Fossum tiltrak sig interesse fra italienske, tyrkiske og amerikanske klubber, men han ønsker ikke selv at kommentere, hvor tæt han har været på en AaB-exit denne vinter.

- Det kan jeg ikke sige noget om, lyder det.

Vil ikke hjem til Norge

Ifølge norske medier har Iver Fossum også været på ønskelisten i Rosenborg, men en retur til hjemlandet ligger ikke i kortene.

- Det er ikke aktuelt lige nu, siger han.

For midtbanespilleren, der kom til AaB i august 2019 fra tyske Hannover 96, er der dog ikke rokket ved ambitionerne om at tage et skridt op ad karrierestigen. Næste mulighed for det er i sommerens transfervindue.

- Den slags er svært at planlægge, så jeg ved ikke, om det kommer til at ske til den tid. Lige nu forbereder jeg mig bare på at få en god anden del af sæsonen med AaB, siger Iver Fossum, der på grund af sine ambitioner har svært ved at se sig selv forlænge den kontrakt, der udløber i sommeren 2023.

- Man skal aldrig sige aldrig, men mit mål er at komme videre i karrieren og at komme til en større liga, men vi må se, hvad der sker, siger Iver Fossum, der i efteråret scorede seks gange i 3F Superligaen.

Han bekymrer sig ikke over, at der fortsat er usikkerhed omkring trænersituationen i AaB i foråret. Lars Friis er først ansat som ny cheftræner fra 1. august, hvorfor det er de to assistenttrænere Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark, der i øjeblikket har ansvaret. Ingen af de to har dog den nødvendige licens til at være cheftræner i Superligaen.

- Vi har trænet godt, og Oscar og Rasmus er to dygtige trænere, så der er styr på tingene. Uanset om det er de to eller en anden, der er cheftræner, har jeg stor tro på, at det nok skal blive godt, siger han.