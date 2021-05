AaB-profil vred sig i smerter: Det gjorde ondt at se

FODBOLD:Der var bare spillet 10 minutter af mandagens superligakamp i Haderslev, da AaB's helt store profil faldt til jorden i store smerter.

Anfører Lucas Andersen så ud til at få et vrid i sit knæ, og han måtte efterfølgende udgå af kampen mod SønderjyskE, som aalborgenserne dog alligevel vandt så sikkert som 4-0.

En stærkt humpende Lucas Andersen havde efter kampen ikke lyst til at udtale sig, og ingen hos AaB ville komme med et bud på skadens omfang.

- Det er noget med knæet, men vi er nødt til at afvente et lægetjek senere i aften eller i morgen, før vi ved, hvad der er galt, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Holdkammeraterne føler i den grad med deres kaptajns situation - her dagen før landstræneren udtager sin EM-trup.

- Det gør ondt at se, når man ved, hvad han har været igennem af skader. Man frygter selvfølgelig det værste på hans vegne, siger Kasper Kusk, der suppleres af Mathias Ross:

- Det så rimeligt slemt ud, da det skete, så jeg tænkte selvfølgelig, at det var synd for ham. Men heldigvis løste vi opgaven alligevel.

I pausen udgik Kasper Kusk også for AaB, som altså mistede to af holdets største kreative kræfter tidligt i SønderjyskE-kampen.

- Jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Jeg fik et spark over knæet, og jeg havde efterfølgende svært ved at få gang i det. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig de næste par dage, lyder det fra Kusk.

AaB skal spille sæsonens sidste kamp, når de på fredag gæster AGF i playoffkampen om en billet til den nystartede europæiske Conference League.