AaB-profiler er klar til kamp mod polakker

FODBOLD:Det er offensiven, der er øverst på AaB-træner Lars Friis' dagsorden under den igangværende træningslejr i Polen, og når nordjyderne tirsdag aften spiller den første testkamp under træningslejren, bliver holdet formentlig forstærket markant i den del af spillet.

Hverken sidste sæsons topscorer Louka Prip eller anfører Lucas Andersen har været i kamp i sommerens to første testkampe mod AGF og FC Midtjylland, men det bliver efter alt at dømme anderledes, når det tirsdag aften gælder KS Warta Poznan.

- Der er gode chancer for, at Louka og Lucas kommer i kamp, lyder meldingen fra AaB-træner Lars Friis.

Han må fortsat se bort fra den skadede forsvarsspiller Daniel Granli og prøvespilleren Ali Almosawe, der blev skadet i torsdagens kamp mod FC Midtjylland. Dertil kommer, at nytilkomne Andreas Poulsen endnu ikke er klar til at blive sendt i kamp.

- Andreas skal bygges op, og det skal vi gøre i det rigtige tempo. Vi skal ikke forcere noget, så vi risikerer, at han bliver skadet. Det kommer til at gå langsomt, men sikkert fremad for ham, siger Lars Friis.

AaB-træneren har i sommerens to første testkampe brugt mange spillere. Mod AGF blev det til 11 ændringer fra første til anden halvleg, mens Lars Kramer som eneste mand fik lov at spille 60 minutter mod FC Midtjylland, men det bliver anderledes tirsdag aften.

- De, der starter kampen, kommer til at spille en times tid, og så laver vi nogle ændringer derfra, siger Lars Friis, der i de to første testkampe hjemme i Danmark særligt har haft fokus på den defensive del af spillet.

Nu gælder det offensiven.

- Det handler ikke bare om at have bolden, men at vores pasninger har den rigtige fart, og at vores timing er i orden, så vi får skabt nogle små overtal. Vi skal være dynamiske, og vi tog nogle fine skridt i forhold til det i dag (ved mandagens træning, red.), så det håber jeg, at vi får at se i morgen, siger Lars Friis.

Kampen mod KS Warta Poznan fløjtes i gang tirsdag aften klokken 18, og du kan se kampen direkte på nordjyske.dk.