AaB-profiler savnede mod og vildskab

AALBORG:Søndagens opgør mellem AaB og Lyngby endte med en nordjysk sejr. Men det var langt fra det udfald, som virkede mest sandsynligt gennem bundgyseren.

De bolchestribede kom nemlig dårligt ud til opgøret, hvilket satte sig i spillerne.

- Jeg synes, at det er en blanding af mange ting. Nervøsitet kan spille ind, og banen var ikke i top. Lyngby gjorde det fint. Vi spillede lidt uden tempo. Det klæder os til gengæld at erkende det og spille mere direkte på resultatet i anden halvleg, fortæller Rasmus Thelander.

Han istemmes af holdkammeraten Nicklas Helenius, der især var stærkt utilfreds med første halvleg.

- Første halvleg var en mindre katastrofe. Mange havde ikke nok energi og hjalp ikke hinanden. Vi kiggede lidt på, hvad ham på bolden gjorde. Det blev svært, og vi fik en skideballe i pausen - helt fortjent. Så måtte vi klø på i anden halvleg og kæmpe den hjem. Vi fik flere indlæg og blev farligere på den måde, fortæller han.

- Jeg kan kun kigge indad, og jeg var der 100 procent og var klar på opgaven. Vi havde alt at vinde, men det lignede, at nogen trak i håndbremsen. Vi manglede noget mod og vildskab, som vi før har været gode til. Jeg ved ikke, om det var kampens betydning, men jeg prøvede virkelig at få alle i gang, tilføjer angriberen, der kalder triumfen for en arbejdssejr.

Sejren blev sikret ved hjælp af en straffesparksscoring af Allan Sousa. Den brasilianske kreatør scorede køligt, efter Rasmus Thelander var blevet revet til jorden i feltet. Det skabte diskussioner på bagkant af kampen, men forsvarsgeneralen selv var ikke i tvivl.

- Det er meget simpelt. Jeg rykkede mig fri og fik muligheden for at gå på bolden, og det blev jeg forhindret i. Jeg blev revet i trøjen og forhindret i det, så jeg tænker, at den er god nok, siger han.

Det er kun sæsonens andet straffespark til AaB, og dermed var det uvant for nordjyderne med VAR-kendelsen.

Til gengæld kan Rasmus Thelander glæde sig over at få marginalerne over på sin side, efter der blev dømt frispark på ham i forbindelse med Nicklas Helenius' scoring mod Silkeborg i midtugens pokalkamp. I den situation blev målet altså underkendt.

- Jeg føler, at de sidste par kampe har været med marginalerne imod os. Jeg brugte også 20 minutter nede i dommerrummet efter seneste kamp for at få en forklaring på det. Jeg er med på, at dommerne har et hårdt job, og der er gråzoner. Nogle gange tipper det til den eller anden side, og i dag var det til vores, siger midtstopperen.

Med sejren tanker AaB'erne nu selvtillid og kan se frem mod søndagens ligaopgør mod AC Horsens. Vinder nordjyderne den, er der kun ét point op over nedrykningsstregen, og dermed kan ræset for at overleve i Superligaen være helt åbent om en uge.

- Troen har hele tiden været stor. Vi kunne se præstationerne og måden, som vi arbejder på. Det havde været anderledes, hvis det hele var dårligt. Men vi har ikke kun haft muligheden for at vinde størstedelen af kampene. Vi har også haft erkendelsen af, at enkelte sekvenser ikke er gode nok til tre point. Men sejre giver selvtillid, så troen er ikke blevet mindre, lyder det fra Rasmus Thelander.