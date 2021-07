AaB-profiler var skuffede over uafgjort i Parken

FODBOLD:AaB leverede i den grad nogle lovende takter i Parken mod FC København. Faktisk var det så gode takter, at AaB-spillerne stod tilbage med skuffelse som den fremherskende fornemmelse, da kampen skulle evalueres.

- Det siger lidt, at vi er skuffet over, at vi ikke vinder. Vi føler, at vi tabte to point her, så det siger en del om vores præstation. Bortset fra de første 10 minutter af anden halvleg havde vi godt styr på dem. I de 10 minutter fik de spillet nogle bolde ned i nogle områder, hvor vi kom til at skulle løbe meget, siger Mathias Ross.

En lignende fornemmelse stod debutanten Louka Prip med.

- Det er altid godt at få et point i Parken, men til sidst synes jeg, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke fik nappet tre point. Vi har chancerne til at score til 3-2. Lige nu er jeg mest skuffet over, at vi ikke fik tre point, siger Louka Prip.

- Vi viste et godt niveau, hvor vi godt kunne matche FCK. Det var en meget lige kamp frem til det røde kort, og det er klart, at det ændrede kampen lidt, siger Louka Prip, indtog spotlightet, da han bragte AaB foran med 1-0.

I den modsatte ende kæmpede talentfulde Mathias Ross en brav kamp, og det blev til mange dueller for forsvarsspilleren. Der var flere situationer, der havde Ross som hovedperson. Særligt det røde kort til Nicolai Boilesen var Ross' skinneben stærkt involveret i.

- Jeg vidste godt, at det ville blive en hård duel, fordi vi begge kom hårdt ind i den. Jeg kunne så mærke, at Boilesen ramte mig på benet, og jeg tror, at det var meget godt, at jeg havde en benskinne på. Jeg føler, at det røde kort var på sin plads, siger Mathias Ross.

- Jeg kunne hurtigt mærke, at der ikke var noget brækket, men jeg fik da lige et chok, da det skete, siger Mathias Ross, der havde en fod med i flere af de afgørende situationer i kampen.

Blandt andet var Ross også involveret, da FC København udlignede til 1-1. Her stødte Mathias Ross sammen med Kamil Wilczek, der løb videre og endte med at score.

- Jeg vil løbe ned for at indtage min position, hvor jeg føler, at Wilczek blokerer min løbebane og rammer mig på skulderen. Jeg føler, at der er frispark, men det er, hvad det er, siger Mathias Ross, der var lidt overrasket over, at udligningen fik lov til at stå.

- Jeg havde en fornemmelse af, at det ville blive kigget igennem og lavet om, fordi han ramte mig ret hårdt, siger Mathias Ross.

I den sidste ende er der dog tilfredshed med indtrykket fra AaB's side i sæsonpremieren.

- Vi fik vist nogle gode takter. Der var flere opløftende momenter, og vi fik vist, at vi udvikler os i en positiv retning, siger Mathias Ross.