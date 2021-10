AaB ramte et lavpunkt mod AGF

FODBOLD:AaB forpassede mandag aften muligheden for at bide sig fast i haserne på 3F Superligaens to tophold FC Midtjylland og FC København, da det på udebane blev til et 0-1-nederlag til AGF.

For i Aarhus kunne AaB'erne slet ikke finde de takter, der har bragt holdet op på tredjepladsen.

- Det var en kamp mellem to forskellige stilarter, og desværre dominerede deres størstedelen af kampen. Når de kommer bragende i deres dueller og glidende tacklinger, vil vi jo rigtig gerne spille rundt om dem, men vi manglede kvalitet i berøringer og bevægelser.

- AGF går all-in i deres presspil, og det har vi i teorien et godt svar på med den måde, vi normalt spiller på. Havde vi spillet op til vores vanlige standard, var det blevet en helt anderledes kamp, for der var plads at spille i, men den fandt vi slet ikke.

- Jeg er skuffet over resultatet, men jeg er endnu mere skuffet over, at vi ikke gav det en ordentlig chance. Spillemæssigt var det nok et lavpunkt i denne sæson, men der er heldigvis heller ikke så mange at tage af, konstaterer AaB's Kristoffer Pallesen.

Nu har AaB tabt de to seneste udekampe, men nederlaget i Aarhus skyldtes ikke, at AaB'erne blev rystede af kulissen på Ceres Park, hvor små 20.000 tilskuere havde benyttet sig af tilbuddet om at komme gratis til fodbold.

- Vi ville så gerne have lukket munden på publikum, og vi blev ikke intimideret af kulissen. Der er ingen tvivl om, at vi har det godt på Aalborg Stadion i øjeblikket, hvor vi nyder godt af den opbakning, vi får, men jeg synes ikke, at man kan trække noget generelt ud af, at vi nu har tabt to udekampe i træk. Jeg ser i hvert fald ikke noget kompleks, siger Kristoffer Pallesen.

Næste opgave for AaB er næste mandag på hjemmebane mod Viborg.

