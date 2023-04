AaB-reserve er glad for pokalchancer: - Jeg fik vist mig godt frem

VIBORG:Nico Mantl skiftede i vinter Red Bull Salzburg ud med et lejeophold i AaB i jagten på mere spilletid.

I superligakampene har den tyske U21-landsholdsmålmand dog måttet nøjes med en rolle som reserve for Theo Sander, men skærtorsdag blev det til gengæld til 90 minutters spilletid, da AaB trods et 0-1-nederlag til Viborg FF spillede sig videre til pokalsemifinalerne.

- Jeg synes, at jeg fik vist mig godt frem og spillede 90 gode minutter. Jeg er glad for at hjælpe holdet, og det er det vigtigste. Hele holdet gjorde det godt, og det er en god bedrift at komme videre efter en svær kamp mod en rigtig dygtig modstander, siger Nico Mantl.

Nico Mantl passede også målet, da AaB i begyndelsen af marts lagde fundamentet til pokalavancementet med en 2-0-sejr i den første kamp i Aalborg. Han kan nu som minimum se frem til to pokalsemifinaler mod Silkeborg, hvor der formentlig er udsigt til mere spilletid.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet lovet pokalkampene, men der har været en klar kommunikation mellem træneren og mig, så det er ikke nogen stor overraskelse for mig, at jeg har spillet de kampe, siger Nico Mantl, der erkender, at han havde håbet på endnu mere i AaB.

- Selvfølgelig vil man gerne spille alle kampene, men i sidste ende er det trænerens beslutning, og i det mindste er jeg glad for, at jeg har fået de her pokalkampe. Jeg kan ikke gøre andet end at yde mit bedste hver dag, og så er det som sagt op til træneren at beslutte, hvem der skal spille, siger Nico Mantl.

Tyskeren var chanceløs ved Viborgs enlige mål skærtorsdag og tog derudover det, han skulle, så han kom formentlig ikke længere fra at presse Theo Sander i kampen om at være førstevalg i superligakampene.

- Nico har trænet supergodt, så han har fortjent at spille. Det er tæt mellem Theo og Nico, og sådan er det på mange positioner. Vi har mange dygtige spillere, og det så vi også i dag (torsdag, red.), hvor indskifterne kom ind og gjorde det rigtig godt. Alle er vigtige, og det skal vi bygge videre på, siger cheftræner Oscar Hiljemark.

Efter torsdagens avancement står Nico Mantl stadig med muligheden for at få en dansk pokaltitel på cv'et, inden turen til sommer efter alt at dømme går hjem til Red Bull Salzburg igen.

- Pokalturneringen er pokalturneringen, så alt er muligt. Vi ved, at der nu venter to svære semifinaler, men når man er fremme ved semifinalerne, kan man også vinde turneringen, siger Nico Mantl.