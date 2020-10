AaB-reserve tæt på EM: Fedt at få lov at spille

FODBOLD:Tidligere i år fik AaB’s Lukas Klitten debut på det danske U21-landshold, og efter corona-genstarten denne sommer er venstrebacken startet på banen i alle tre EM-kvalifikationskampe. Den 20-årige aalborgenser har i den grad fået overbevist landstræner Albert Capellas om sit værd.

- Jeg føler også, det er gået rigtigt godt for mig - både under træningen og i kampene. Samtidig tæller det nok også til min fordel, at jeg har været inde i DBU-systemet i både U17- og U19-regi, så de har fulgt mig længe og ved, hvad jeg står for, forklarer Lukas Klitten.

I AaB har han blot fået 28 minutters spilletid i denne superligasæson, så kampene for U21-landsholdet falder på et tørt sted.

Udlejning ikke et tema

- Det har været fedt at få lov at spille de her kampe, hvor der er noget på spil. Det giver mig mulighed for at holde mig varm - også til når jeg forhåbentlig får chancen fra start i AaB næste gang, forklarer venstrebacken.

Mens broren Oliver Klitten i dette transfervindue blev udlejet til Haugesund i Norge, har det ikke været et tema for Lukas Klitten at søge nye græsgange.

- AaB har heller ikke bragt det på banen, så jeg satser i stedet benhårdt på at tilkæmpe mig en plads i løbet af sæsonen, siger førstereserven til Jakob Ahlmanns position.

Arkivfoto: Lars Pauli

Lukas Klittens rolle i U21-regi er en smule mere tilbagetrukken end i AaB, da Albert Capellas foretrækker en 4-3-3-opstilling - modsat superligaholdets formation med to deciderede wingbacks.

- Jeg kan ikke være en helt så offensiv back på landsholdet, men mine største forcer er stadig i det fremadrettede spil, og det skal jeg også gribe muligheden for at vise, når den byder sig i kampene, siger Lukas Klitten.

Tirsdag aften kan han være med til at sikre de danske talenter billeten til næste sommers EM-slutrunde, når han løber han ind på sin normale hjemmebane i Aalborg. Blot ét point mod Finland er nok for Klitten og Danmark, og skulle det kikse, venter en svær sidste udebanekamp til november mod den direkte konkurrent, Rumænien.

Skal gøres færdigt

- Arbejdet skal gøres færdigt mod Finland, men det kan godt komme til at kræve noget tålmodighed. Finland kommer ikke til at give ret meget plads væk, men det her hold er heldigvis gode til at holde hovedet koldt og bevare roen. Det har givet os en del sejre i slutfasen af kampene, og man kan godt mærke, at vi er ubesejrede i kvalifikationen, forklarer Lukas Klitten.

Da Uefa har åbnet op for tilskuere til landskampe, hvis de lokale restriktioner tillader det, kommer der omkring 250 fans på Aalborg Stadion i aften.

- Det kommer helt sikkert til at kunne mærkes, for hidtil har vi spillet for helt tomme tribuner. Bare det, at familien kan komme ind og se kampen, betyder noget, fastslår han.

Kampen mod Finland fløjtes i gang kl. 18.00 og vises på 6’eren.