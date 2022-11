Ny øretæve til AaB i Farum

FARUM:Spillere som Malthe Højholt, Kasper Høgh, Jeppe Pedersen og Anosike Ementa må være godt og grundigt trætte af FC Nordsjælland.

For anden dag i træk kunne de nemlig besøge Farum-klubben med et 1-5-nederlag som resultat - vel at mærke samme resultat som ved søndagens superligabesøg.

Denne gang var der tale om en kamp i den såkaldte Future Cup, der også kunne gå under betegnelsen reserveholdsturnering.

Under hele kampen var det FC Nordsjælland-talenterne, der skabte klart de fleste og største chancer. At stillingen var 1-1 ved pausen var et mindre mirakel. FC Nordsjælland-spillerne brændte gigantiske chancer på stribe. Derfor var det også stik mod spillets udvikling, at Kasper Høgh kort før pausen udlignede til 1-1. Høgh havde faktisk også en friløber, der burde være blevet konverteret til en AaB-føring i det sidste minut af første halvleg, men angriberens forsøg på et lob blev grebet af FC Nordsjællands keeper.

Glæden over stillingen varede ikke ikke ret længe i anden halvleg. 10 minutter efter pausen bragte Nordsjælland sig atter i front, og få minutter senere blev det også 3-1 til FC Nordsjælland. At det ikke blev til flere FCN-mål var igen lidt af et mysterium. Chancerne stod i kø for FC Nordsjælland, der helt og aldeles skilte AaB ad.

Mod kampens slutning gik det imidlertid galt for AaB, der i to omgange måtte hente bolden ud af eget net. Dermed kunne AaB-delegationen rejse hjem fra Right to dream Park for anden dag i træk med et 1-5-nederlag i bagagen.