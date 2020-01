AaB rykker to midtbanespillere op i truppen

FODBOLD:AaB vender onsdag tilbage til træningsbanen efter juleferien, og det er med to delvist nye ansigter.

Ungdomsspillerne Jeppe Pedersen Pedersen og Malthe Højholt indlemmes nemlig begge permanent i superligatruppen - begge spillere har dog også trænet med i store dele af efterårssæsonen.

Første træningsdag byder på et dobbelt træningspas, i det spillerne starter ud klokken 9.30 med Fra kl. 9.30 vil der være agilitytest og springtest, og fra kl. 14.30 skal spillerne igennem en yoyotest - det der i daglig tale kaldes biptesten.

Allerede fredag aften får AaB'erne den første kamptræning i opstarten, når holdet skal forsøge at genvinde indendørsturneringen KMD Cup i Brøndby, som holdet triumferede i sidste år, mens den første testkamp spilles på udebane mod AGF 21. januar.

- Perioden indtil den første testkamp giver os mulighed for at have en lang række sammenhængende træningspas, hvor vi får en masse tid på træningsbanen, kan dosere spillernes fysiske belastning nøje og samtidig får spillet et par interne testkampe, siger træner Jacob Friis til klubbens hjemmeside.

Der venter også en testkamp på udebane mod svenske IFK Göteborg, og derefter tager AaB på træningslejr i Spanien fra 30. januar til 6. februar.