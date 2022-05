AaB rykker ud af Gjensidige Kvindeligaen

FODBOLD:AaB's kvinder skal i den kommende sæson spille i landets næstbedste række. Det er en realitet efter lørdagens nederlag på udebane mod Sundby Boldklub, der er snublende tæt på at kunne sikre en oprykning til Gjensidige Kvindeligaen.

Dermed vinker AaB farvel til det fine selskab efter to sæsoner i Kvindeligaen, som de i 2020 rykkede op i. Det er nemlig ikke matematisk muligt for aalborgenserne at tage en af de to pladser i kvalifikationsspillet, der sikrer deres overlevelse.

Sundby Boldklub - AaB 4-0 (1-0) Mål: 1-0 Sissel Boje (40. minut), 2-0 Anna Christine Walter (59. minut), 3-0 Pernille Mellergaard (64. minut), 4-0 Laura Juul Hansen (85. minut) AaB's opstilling (4-4-2): Line Andersen - Julia Amby, Emma Nøddelund, Emma Lind, Amandine Pierre-Louis (Gry Thrysøe, 29. minut (Julie Haugaard, 42. minut) - Cille Holst, Sofie Lybæk (Linea Lundbo, 68. minut), Frida Sørensen (Ulrikke Linde, 68. minut), Hannah Adler - Benedicte Moss, Pernille Pedersen (Lauren Harkes, 68. minut) Tilskuere: 184

Opgøret var meget ligeligt mellem amagerkanerne og de gæstende nordjyder frem mod pausen. Der var således ganske få chancer til begge hold gennem første halvleg.

Hos AaB agerede Benedicte Moss igen som den offensive drivkraft og var det farligste kort på cheftræner Peter Pedersens hånd. Men angriberen kom sjældent igennem defensiven hos Sundby.

Til gengæld var det Sundby, som skød sig foran efter en personlig fejl i de nordjyske rækker. En dårlig clearing i AaB's felt endte ved Sissel Boje, som sikkert halvflugtede bolden ind bag Line Andersen i mål.

Dermed var aalborgenserne så småt sendt i 1. division. Sideløbende førte AGF nemlig stort over Varde andetsteds i landet og lagde tilpas med point ned til AaB, så nedrykningen var en realitet, inden dommeren fløjtede kampen på Amager af.

Efter pausen pressede Sundby mere på, og den nordjyske defensiv blev gang på gang sendt i ubalance.

Efter knap en times spil tog Line Andersen en lang tur ud af sit AaB-mål, hvorefter et hovedstød på overliggeren sendte bolden tilbage i feltet. Målvogteren nåede dog tilbage og forhindre en udbygning af føringen. Få minutter efter var hun dog uden skyld, da en clearing igen ikke lykkedes, og bolden endte ved Anna Christine Walter, som gjorde det til 2-0.

Der gik ikke lang tid, før endnu en bold strøg forbi AaB's mållinje. Efter klumpspil uden for feltet sendte Pernille Mellergaard nemlig et velplaceret og kraftfuldt skud ind til 3-0.

I kampens døende minutter gjorde Laura Juul Hansen det til 4-0, da Line Andersen ikke formåede at skubbe forsøget uden for målrammen. Dermed blev det til en storsejr til amagerkanerne, der er på ligakurs.