AaB ryster posen efter pokalfadæse: Her er startopstillingen mod Lyngby

FODBOLD:En håndfuld udskiftninger er blevet konsekvensen af, at AaB i tirsdags yderst skuffende blev sendt ud af pokalturneringen af B93 fra 2. division.

Til søndagens superligakamp på hjemmebane mod Lyngby har AaB-træner Peter Feher således fire nye navne i sin startopstilling.

Jacob Rinne,Jakob Ahlmann, Pedro Ferreira, Rasmus Thelander og Kasper Kusk er de nye folk i AaB's startopstilling. Andreas Hansen, Mathias Ross, og Timothé Nkada er røget ud på bænken, mens anfører Lucas Andersen og Frederik Børsting er skadede.

AaB er uden sejr i de seneste fire kampe, men endnu værre står det til for søndagens modstandere. Lyngby er i 11 forsøg fortsat uden sejr i denne sæsons 3F Superliga. Et af sæsonens hidtidige tre point faldt dog mod netop AaB, da de to hold i sæsonpremieren i september spillede 0-0.

Nordsjællænderne har den tidligere AaB'er Rasmus Thellufsen med fra start.

Der er kampstart klokken 14 på Aalborg Portland Park, og kampen kan følges i livebloggen herunder.