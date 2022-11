AaB's akademichef ryster ikke på hånden trods hårdt efterår

AALBORG:- Vi har rykket os på nogle afgørende parametre, men det er måske ikke helt kommet til udtryk i vores resultater, som man måske havde forventet.

Sådan siger AaB's akademichef Jacob Larsen, der har set sine fem akademihold klare sig godt i løbet af efteråret. De yngste årgange - U13 og U14 - har gennemgående klaret sig godt og udviklet sig fint i løbet af de seneste måneder. Der er både gode resultater og en tydelig talentmasse.

U15-holdet er det eneste hold, der fortsat mangler en turneringskamp, og her rundes året af med en udekamp mod AC Horsens. I tilfælde af en sejr vil AaB overvintre på en fjerdeplads i U15-ligaen.

U19-holdet har sluttet efteråret godt af, mens det fortsat ser svært ud for U17-holdet, der dog får roser med på vinterferie af akademichefen.

- Havde du spurgt mig for to måneder siden, havde jeg nok været noget mere tilbageholdende med at male med den positive pensel, men det tør jeg godt gøre nu. Det kan godt være, at vi ikke helt har fået de resultater, som vi havde håbet på, men vi kan se en tydelig fremgang i vores træningsmiljø og i konkurrencesituationen i de forskellige trupper. Det var jo netop derfor, vi valgte at tilføre en masse nye spillere i sommerpausen, siger Jacob Larsen.

- Vores U17-hold har haft det svært. Én ting er at tabe, men vi har også følt, at de har haft det svært i spillet. Vi kan dog se, at det er blevet meget bedre i den seneste tid, og det betyder, at jeg godt tør være optimistisk på U17-holdets vegne, siger Jacob Larsen.

Med andre ord ryster akademichefen ikke på hånden over lidt svingende og måske mest af alt skuffende resultater.

- Normalt taler man jo ikke om resultater i talentudvikling, men efter sidste sæson var vi nået til et punkt, hvor det blev en faktor, fordi resultaterne var så dårlige. Derfor har det også været et fokuspunkt, siger Jacob Larsen, der understreger, at det vigtigste altid vil være, at man udvikler spillere til AaB's førstehold.

- Vi har udstukket kursen, så nu skal vi bare holde den. Selvom vi stadig skal forbedre os meget, så kalder det ikke på paladsrevolutioner. Vi ved, at det tager tid. Det kan vi se i andre dygtige udviklingsmiljøer. Sådan noget skabes ikke over natten, siger Jacob Larsen.

Spillestil er næste punkt

De næste store opgaver ligger lige til højrebenet for akademichefen og resten af staben på AaB Akademiet.

- Vi er ved at arbejde med implementeringen af en spillestil. Vi vil gerne skabe sammenhængskraft fra top til bund. På et akademi kan man hurtigt komme til at skabe små øer, og det vil vi ikke. Her er jeg fortrøstningsfuld, fordi jeg kan se, at vi har nogle dygtige folk, der har stillet sig i spidsen for det arbejde, siger Jacob Larsen.

AaB's talentafdeling arbejder på flere fronter i jagten på bedre talentudvikling og flere egenproducerede superligaspillere. Derfor er det ikke kun opkvalificering af træningsmiljøer og implementering af en genkendelig spillestil, der arbejdes med.

- Vores virkelige guld ligger ude i vores samarbejdsklubber. Det er ikke højtragende idéer, som vi har gang i her, men vi vil gerne tilbyde nogle tiltag, der kan fungere i vores samarbejdsklubbers hverdag. Det skal kort sagt kunne fungere i deres virkelighed, siger Jacob Larsen.

Han sender sine trænere og specialister ud i 14 forskellige nordjyske partnerklubber på mandag, hvor de skal forestå en træning, der efterfølgende skal nørdes igennem for at give trænere fra de andre klubber noget inspiration til den videre træning.

Det er et af de punkter, vi kigger meget på og siger, at det skal vi forbedre hele tiden. Det er afgørende for vores arbejde som akademi, at vi kommer ud og bliver bedre sparringspartner. Det er også derfor, vi har udviklet en øvelsesbank med inspiration til vores samarbejdsklubber. Her kan trænerne gå ind og finde øvelser, og vi kan se, at interessen er rigtig god for at benytte den mulighed, siger Jacob Larsen.