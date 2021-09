AaB's assistkonge får ros, men han vil forbedre sig på alle parametre

FODBOLD:Kristoffer Pallesen var en af de AaB-spillere, der efter sin præstation i Viborg skilte sig positivt ud i mediebilledet. Aalborgensernes højre wingback var positivt involveret i AaB's 3-2-sejr og kom blandt andet på rundens hold på Superligaens officielle hjemmeside.

AaB-spilleren blev blandt andet valgt på baggrund af sine to assists i kampen, men det er dog ikke noget, der får alderspræsidenten til at hoppe rundt af glæde.

- Jeg går faktisk ikke så meget op i at komme på rundens hold. Jeg er glad for, at jeg lavede to oplæg i kampen, for det er jo ensbetydende med, at vi scorede. Men jeg synes, at det er lidt misvisende med de assists. Den første rammer jeg egentlig bare med hovedet som den næstsidste mand, så det er Pedro Ferreira, der skal have kredit der og ikke mig, fortæller en beskednen Kristoffer Pallesen.

Kampen mod Viborg, som sikrede backen sin plads på rundens hold, er heller ikke en, som han er synderligt begejstret for.

- Jeg spiller absolut ikke en perfekt kamp. Jeg er glad for, at jeg havde en afgørende fod med i kampen, men der er altid noget, som kan forbedres, så jeg flyver ikke rundt på en eller anden lyserød sky efter min præstation, pointerer han.

Hele sæsonen har AaB stillet op i en 3-5-2 formation, hvor Kristoffer Pallesen har ageret som wingback. En position han er godt tilpas med.

- Det passer mig rigtig godt at være wingback, men jeg synes også godt, at jeg kan spille almindelig back i en fireback-kæde. Det er klart, at det er nogle væsentligt andre løb og beslutninger, som giver en offensiv frihed, når man er wingback. Man har altid er en midtstopper bag en, forklarer han.

Noget af det konkrete, som AaB-spilleren gerne så forbedret i Viborg-kampen og i fremtidige kampe, er blandt andet løb og gennemspil.

- Jeg skal til at have nogle flere dybdeløb ind i mit spil. Vi er rigtigt gode til at spille foran modstandernes bagkæde, men i det seneste stykke tid, har vi wingbacks fået en del kritik for ikke at strække banen og løbe ned bagved bagkæden. Det var jo sådan, vi scorede til 3-2 i Viborg, så det vil jeg gerne have mere med i mit spil og finpudse hen ad vejen, erkender Kristoffer Pallesen.

Den fysiske form er dog mere tilfredsstillende for den rutinerede spiller, selvom der også her er plads til forbedringer.

- Jeg synes, at det står godt til, selvom jeg ikke er ovenud tilfreds, for jeg gerne vil have mere. Det er klart, at jeg nok spiller en større rolle på assist-listen lige nu, end jeg har gjort tidligere i min karriere, hvilket også giver noget mere opmærksomhed. Men jeg har stadigvæk fokus på at forbedre mig, da jeg tror på, at man mister alt det gode, man har i gang, hvis ikke man bliver ved med at kæmpe for tingene.

- Nu er jeg også ved at være en ældre mand, så det stiger mig heldigvis ikke til hovedet, når det går godt længere, griner han.

Kristoffer Pallesen er på nuværende tidspunkt på kontrakt i AaB indtil sommeren 2024, og hvad fremtiden efterfølgende bringer, ved backen ikke.

- Jeg tror igen, at min alder hjælper mig, for jeg har rimelig ro i maven omkring min karriere og min fremtid. Jeg ved ikke, om AaB bliver min sidste klub.

- Jeg er stolt over at spille for AaB, og jeg håber på at kunne spille for klubben i lang tid endnu. Jeg er i hvert i fald på kontrakt i noget tid endnu, og så er det mit eget job at sørge på at være så dygtig og god, at træneren ikke kan komme udenom at bruge mig, konstaterer han.

AaB spiller superligaen niende runde allerede fredag, når OB kommer på besøg på Aalborg Portland Park.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her