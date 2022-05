AaB's bæger er halvfyldt efter remis i Randers: - Der er meget positivt at tage med

FODBOLD:AaB tabte endnu et skridt i jagten på bronzemedaljerne, men til gengæld blev en kedelig stime på fire tabte kampe i træk stoppet, da det onsdag aften blev 2-2 mod Randers FC i tredjesidste spillerunde af 3F Superligaens mesterskabsspil.

For AaB-træner Lars Friis var bægeret halvfyldt efter det udfald.

- I Aalborg er man ikke vant til sådan en stime, og vi har bestemt heller ikke været stolte af det, men når det er sagt, er der rigtig meget positivt at tage med herfra. Vi bygger på lag for lag, siger Lars Friis.

Milan Makaric bragte AaB foran i første halvleg, men med to scoringer i anden halvlegs indledning vendte Randers kampen på hovedet. AaB fik en livline, da kronjydernes Simon Graves blev vist ud. Iver Fossum fik udlignet, men sejrsmålet udeblev.

- Jeg er glad for pointet, men vi ville jo allerhelst have haft tre. Jeg synes, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, men der hvor man kan sætte lidt tvivl, er jo i de helt afgørende situationer. Vi havde to chancer til at vinde kampen, og det er jo i de situationer, at vi skal være skarpe. Det var godt nok også tæt på, at Oliver (Ross, red.) fik prikket den ind, konstaterer Lars Friis.

Inden da var AaB kommet bagud med 1-2, da Lasse Berg Johnsen udnyttede et straffespark, som kampens dommer Aydin Uslu mente, at Daniel Granli havde begået, fordi han blokerede en afslutning med hånden.

- Min fornemmelse i situationen var, at jeg havde armene ind til kroppen, og jeg havde svært ved at se, hvor jeg ellers skulle gøre af dem. Jeg forsøgte ikke at gøre mig større.

- Men jeg har ikke set situationen igen, så det er svært at kommentere alt for meget. Jeg har prøvet at få dommerens forklaring, og han mente jo, at der var straffe, siger Daniel Granli, der dog glædede sig over, at kendelsen ikke resulterede i det femte AaB-nederlag i træk.

- Vi ville selvfølgelig gerne have vundet, og jeg synes også, at vi pressede godt på for at få det tredje mål, men omvendt var det vigtigt at komme herfra med et point efter fire nederlag i træk. Det var stærkt, at vi kom tilbage, efter vi kom bagud 1-2, og vi må jo tage det positive med videre, siger Daniel Granli.

AaB-målmand Jacob Rinne stod en god kamp mod Randers, men blev alligevel passeret to gange. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

De positive elementer vejede også tungest hos Lars Friis.

- Bortset fra en enkelt kamp, hvor vi var et godt stykke fra, synes jeg jo, at vi har kunnet hente point i alle kampene. Det er ikke, fordi jeg siger, at det handler om processen, for det handler om at vinde, men der er mange gode ting at tage med, siger Lars Friis, der onsdag aften gav comeback til Pedro Ferreira efter små to måneders skadespause.

- Pedro er jo den portugisiske plæneklipper, og vi har brug for en type som ham i nogle kampe. Sådan en kamp havde vi i dag, hvor vi vidste, at Randers ville spille mange lange bolde til Brock-Madsen, og så handlede det for Pedro om at tage sig af andenboldene. Han er en rigtig god type at have i truppen. Vi har andre typer, der har gjort det godt i hans fravær, men lige præcis Pedros type har vi manglet, siger Lars Friis.

AaB's næste opgave er på søndag hjemme mod Brøndby.