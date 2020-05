AaB’s bestyrelse frasiger sig del af honorar

FODBOLD:På et nyligt bestyrelsesmøde har den professionelle bestyrelse i AaB A/S valgt at frasige sig en del af det faste honorar.

Tidligere har også AaB’s Superligatrup og ledende medarbejdere i en svær tid valgt at bidrage til fællesskabet med en betydelig lønnedgang i maj.

- Covid-19 har haft og har stadig kraftig indflydelse på AaB’s indtægtsgrundlag, og derfor fandt vi det i bestyrelsen helt naturligt at følge trop og stå solidarisk med Superligatruppen og alle ledende medarbejdere, som jeg i den forbindelse gerne vil anerkende.

- Som Thomas Bælum (AaB’s administrerende direktør, red.) tidligere har fastslået, så er AaB en robust klub, og vi skal nok klare os, men i en ekstrem periode som denne, så er det afgørende, at vi alle bidrager til sammenholdet og fællesskabet, siger Torben Fristrup og tilføjer:

- Helt generelt vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for den enorme opbakning, vi møder fra sæsonkortholdere, fans, sponsorer, aktionærer og alle øvrige samarbejdspartnere, og som eksempel vil jeg fremhæve, at vi på blot halvanden uge har fået samlet mere end 400.000 kr. ind til vores fanprojekt ”AaB er det hele værd”. Det er imponerende og noget, vi er meget taknemmelige for, siger AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup.