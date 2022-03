AaB's dør står åben for Oliver Abildgaard

FODBOLD:Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil ifølge The New York Times tillade udenlandske spillere at bryde deres kontrakter med russiske klubber.

Avisen skriver, at spillernes kontrakter midlertidigt vil blive tilsidesat, så spillerne frem til 30. juni kan skrive under med andre klubber.

Det sker som følge af Ruslands invasion af Ukraine og får i så fald betydning for den tidligere AaB-spiller Oliver Abildgaard, der er på kontrakt i Rubin Kazan.

Det kan medføre, at Oliver Abildgaard nu gør comeback i sin tidligere klub. I hvert fald står AaB klar med åbne arme, hvis Abildgaard skal finde en ny arbejdsgiver i resten af sæsonen.

- Det må man sige. Det ville være en god situation, så vi er klar, hvis det bliver aktuelt. Oliver har gjort det fremragende i russisk fodbold og er jo en meget dygtig spiller, men indtil videre er det hele jo meget teoretisk, siger Inge André Olsen.

For situationen er ikke nødvendigvis løst ved, at udenlandske spillere får løbepas fra deres russiske klubber.

- En ting er jo at løse dem fra kontrakterne. Der er også et spørgsmål i forhold til at kunne registrere spillerne i andre klubber, hvor transfervinduerne er lukkede. Jeg har ikke hørt noget om, hvordan man vil løse det, så indtil videre er det hele som sagt stadig meget teoretisk, siger Inge André Olsen.