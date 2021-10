AaB's fans har motiveret i genoptræningen: Offensiv spiller er tilbage på træningsbanen

FODBOLD:Den 24. juli blev Rufo knæskadet i AaB’s hjemmekamp mod FC Midtjylland. I første omgang gik prognosen på seks til otte ugers pause, men et tilbagefald i forbindelse med Rufos comeback til træningsbanen på Hornevej, satte processen nogle uger tilbage. Nu er den alsidige spanske spiller dog klar til at træne med i fuldt omfang.

- Fra næste uge er jeg tilbage i 100 procent fuld træning. Det ser jeg meget frem til. Som fodboldspiller vil man jo gerne ind og spille med. Jeg er ikke anderledes, så jeg ser meget frem til at komme tilbage på banen, siger Rufo, der var en del af den kollektive AaB-træning igen onsdag.

- Da jeg var med for første gang i onsdags, gik jeg meget konservativt til værks, men det føltes godt. Knæet føles stabilt, og fra dag til dag føles det bedre. Det er også nemt at komme tilbage på træningsbanen, når stemningen er så god i truppen. Det føles naturligt at falde ind i gruppen igen, siger Rufo.

Han har fra tribunen set AaB få vind i sejlene, hvilket glæder ham, men det har meget naturligt også gjort lidt ondt i fodboldhjertet, at han ikke selv har været i stand til at bidrage til succesen.

- Jeg er virkelig glad for, at holdet har klaret sig så godt, mens jeg har siddet ude med min skade. Ud fra et klub-perspektiv er jeg virkelig glad, men personligt har det været hårdt at sidde og kigge på fra tribunen, siger Rufo, der har brugt oplevelsen fra tilskuerpladserne som ekstra motivation i sin genoptræning.

- Jeg nåede ikke at opleve den stemning, som der har været i de seneste mange kampe. Jeg blev skadet mod FC Midtjylland, og siden er det bare blevet vildere og bedre med vores fans, så jeg kan slet ikke vente med at komme tilbage på banen og spille foran dem. Det har været en kæmpe ekstra motivationsfaktor i min genoptræning, siger Rufo.

- Da jeg kom til klubben i foråret, var der jo ikke tilskuere på stadion, og siden skulle de sidde ned, så jeg ser virkelig frem til at opleve stemningen inde fra banen, siger den spanske AaB-spiller.

Martí Cifuentes glæder sig også til, at hans landsmand er tilbage i kampklar forfatning.

- Rufo er god til at finde nogle rum. Han er hårdtarbejdende og kan byde ind med nogle kvaliteter, som supplerer de øvrige offensive spillere godt. Jeg vil ikke sige, at han er hverken 9’er eller 10’er. Han er nok mere en slags 9,5’er siger AaB-træneren, der har forhåbninger om at se Rufo indtage en kampafgørende rolle for AaB.

- Jeg tror ikke, vi har set det bedste fra ham endnu. Slet ikke, lyder det fra Cifuentes.