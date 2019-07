AaB's håndsrækning når til Vesthimmerland

VELGØRENHED: Det bliver Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, der kommer til at nyde godt af det, når fodboldklubben AaB igen i det kommende superligaefterår uddeler 'Hele Nordjyllands Håndsrækning'.

Med hjælp fra Spar Nord Fonden donerer AaB to kroner per fremmødt tilskuer til efterårets hjemmekampe i 3F Superligaen.

- Det er altid spændende med en ny modtager af Hele Nordjyllands Håndsrækning, og det glæder os, at vi igen kommer ud og støtter et velgørende tiltag i regionen, hvor vi forhåbentlig kan være med til at gøre en positiv forskel.

- Vi ser derfor frem til et godt og spændende samarbejde med Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, som vi naturligvis håber får et stort støttebeløb i hånden, når efteråret er omme, siger administrerende direktør i AaB, Thomas Bælum, i en pressemeddelelse.

I Barnets Blå Hus hjælper man børn, hvis forældre har problemer med stof- og alkoholmisbrug. Hjælpen består i at styrke børnenes modstandsdygtighed og evne til at tage vare på sig selv i den problematiske situation, de typisk befinder sig i, og her glæder man sig over håndsrækningen fra AaB.

- Det har været fantastisk at opleve den store opbakning under afstemningen, i tæt løb med to andre værdige modtagere. Vi ser frem til en masse gode oplevelser i efteråret med AaB og håber, at vi med håndsrækningen kan hjælpe endnu flere børn, hvis forældre har haft et misbrug af alkohol eller stoffer. Endnu engang tusind tak til alle, der har delt og stemt på Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, siger Ole Smed, der er daglig leder af Barnets Blå Hus.

Valget på Barnets Blå Hus som modtager af AaB's håndsrækning er sket efter en afstemning, hvor Børns Voksenvenner og Råt & Godt også var nomineret.