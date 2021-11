AaB's kvinder delte nedrykningsspillets generalpremiere

FODBOLD:Det har i lang tid stået klart, at AaB's hold i Kvindeligaen igen i år skal kæmpe for overlevelse i nedrykningsgruppen. Men det er til gengæld et nordjysk hold i en historisk stærk grundspilsform, som tager hold på kampen for overlevelse.

Lørdag spillede Claus Larsens tropper nemlig 2-2 med AGF, der ligeledes er en del af nedrykningsgruppen.

Det var det andet uafgjorte resultat for AaB i streg i Kvindeligaens grundspil, da nordjyderne delte med FC Thy for en uge siden. Med to point slår AaB også seneste sæsons pointhøst i grundspillet, som kun bestod af ét point.

AGF AaB 2-2 (2-1) Mål: 1-0 Tina Fremo (6. minut), 1-1 Nicole Robertson (13. minut), 2-1 Tina Fremo (44. minut), 2-2 Nicole Robertson (62. minut) Advarsler: Julie Poulsen, AGF (56. minut) Startopstilling, AaB: Line Andersen - Karoline Petersen, Julie Haugaard, Emma Nøddelund, Amandine Pierre-Louis - Lauren Harkes, Sofie Lybæk - Cille Holst, Benedickte Moss, Ulrikke Linde - Nicole Robertson VIS MERE

Aarhusianerne kom ellers foran i to omgange - med præcis samme opskrift på begge mål.

Fem minutter inde i opgøret stod Cecilie Johansen for hjemmeholdets hjørnespark, hvilket endte ved Tina Fremo ved bagerste stolpe. Herfra bragte hun AGF foran, mens AaB-målmand Line Andersen så skidt ud i situationen.

Der gik dog ikke lang tid, før amerikanske Nicole Robertson udlignede. En bold blev erobret på midten, og på en dyb aflevering skød amerikaneren afsted, hvorfra hun skar ind i feltet. Herfra udlignede angriberen efter en flot soloaktion.

Kort før pausen var der så deja vu. Igen stod Cecilie Johansen for et hjørnespark, som Tina Fremo sendte ind fra bagerste stolpe til en AGF-føring.

Det skulle dog vise sig, at AaB også kunne gentage deres mål. En time inde i kampen var AGF tæt på at udbygge føringen, men i stedet blev angrebet afværget, og en lang bold blev sendt fra feltet og dybt mod Nicole Robertson. Her rystede amerikaneren først en oppasser af sig, hvorefter hun i en direkte duel med AGF-keeperen sendte en flad bold ind til 2-2.

Således blev det remis mellem de to hold i Gjensidige Kvindeligaen, der skal kæmpe med fire 1. divisionshold om to pladser i landets bedste række til den kommende sæson. Det afgøres over 10 kampe.