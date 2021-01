AaB's kvinder får også hjemmebane på Aalborg Portland Park

FODBOLD:Når Gjensidige Kvindeligaen sparkes i gang til marts, skal modstanderholdene ankomme i Aalborgs vestby, når AaB's kvinder spiller på hjemmebane. Aalborg Portland Park bliver nemlig hjemmebane for både førsteholdene på herre- og damesiden i klubben.

Det fortæller Pia Nielsen, der er direktør for AaB Kvinde Elitefodbold A/S.

- Som udgangspunkt spiller vi hver hjemmekamp på Aalborg Portland Park, men det kan jo være, at banen på et tidspunkt har brug for en pause, siger hun.

Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi har spillet der én gang, og det var en stor oplevelse på alle måder. Vi havde de tilskuere inde, som vi måtte på det tidspunkt, og det var i sig selv en stor succes. Det var en kæmpe oplevelse for spillerne og staben. Alt fra omklædningsrum til banen var fascinerende. Vi havde også et rigtig godt sponsorarrangement før kampen, tilføjer direktøren.

Aftalen er indgået med Aalborg Kommune og Aalborg Portland, som har gjort det muligt for kvindeligaholdet at spille på samme grønsvær som AaB's herrer.

- Der har været en stor velvilje til at få det her til at gå op i en højere enhed. Vi har fået lavet en fin aftale, og vi har et stort håb om, at vi kan tiltrække flere sponsorer, når vi spiller der. Så på den måde ser jeg det som en investering rent kommercielt for os, siger Pia Nielsen.

DBU kommer til at stå for koordineringen af de to AaB-holds hjemmekampe på banen, mens AaB's kvindehold trækker på frivillige til kampafviklingen.

- Vi har en stor stab af frivillige, som er meget rutinerede i forhold til kampafvikling. De var med, da vi mødte Fortuna Hjørring på Aalborg Portland Park, og det gik godt. På den front er vi godt klædt på, siger direktøren.

Første kamp på stadion bliver 13. marts, når Brøndby gæster AaB i Gjensidige Kvindeligaen. Derefter gælder det slutspillet, hvor AaB skal kæmpe for overlevelse i landets bedste række. Om nordjyderne også vil spille på Aalborg Portland Park i tilfælde af en nedrykning, kan Pia Nielsen ikke svare på.

- Så langt har vi ikke tænkt endnu. Vi har en ambition om, at vi også spiller i den bedste række på den anden side af sommeren, slutter hun.

AaB's første kamp i Gjensidige Kvindeligaen på denne side af nytår bliver den 5. marts. Her skal de til Thisted for at møde FC Thy Q.