AaB's kvinder fortsætter nedturen i Kvindeligaen

FODBOLD:Lørdag tabte AaB's hold i Gjensidige Kvindeligaen endnu en gang, da de var i Aarhus for at møde AGF, der sammen med nordjyderne ligger under nedrykningsstregen.

Aarhusianerne vandt 2-0 på et mål af Sofie Bloch efter 30 minutter og et afslutningsmål af Maria Pedersen i overtiden.

Det er nordjydernes 11. nederlag ud af 12 mulige i deres første sæson i landets bedste række efter sidste sæsons oprykning. Dermed har de fortsat kun ét point og ligger på en klar sidsteplads i ligaen.

AaB var i forvejen sikre på at skulle deltage i den kommende nedrykningsgruppe, da der kun er to kampe tilbage af grundspillet.