AaB's lange skadesliste har fået veteran til at fremskynde comebacket

ODENSE:Efter to kampes fravær var Jakob Ahlmann fredag tilbage på AaB's hold i 1-1-kampen på udebane mod OB.

Den 32-årige venstre back fik de sidste 34 minutter på banen, og skader til forsvarskollegaer som Andreas Poulsen, Rasmus Thelander og Kristoffer Pallesen, har fået ham til at fremskynde combeacket.

- Jeg har ikke trænet meget de seneste uger, men det gik heldigvis fint i dag. Vi har en del skavanker i øjeblikket, og derfor har jeg nok fremskyndet processen en smule.

- Det har jeg selvfølgelig gjort i samråd med lægestaben, i forhold til hvad der er forsvarligt. Jeg har også haft en del skavanker i min karriere, så jeg har en god fornemmelse for, hvornår jeg kan satse, og hvornår jeg skal holde mig i ro.

- Jeg havde en fin fornemmelse derinde i dag, så det viste sig heldigvis at være en fin beslutning, siger Jakob Ahlmann.

Med pointet i Odense kravlede AaB over nedrykningsstregen for første gang siden september, så nu kan Jakob Ahlmann og holdkammeraterne rette fokus frem mod en meget imødeset pokalfinale mod FC København i Parken på torsdag.

- Nu må vi se i de kommende dage, om der kommer en reaktion, men jeg regner bestemt med at være klar til at spille igen på torsdag. Nu skal vi bare have alle de folk, der slider med småskavanker, klar, så vi kan få en fed finale på torsdag, siger Jakob Ahlmann, der selvsagt ikke vil have noget imod en gentagelse af pokalfinalen i 2014.

Her stod han for et af målene i AaB's 4-2-sejr over FC København.

- Det er jo en dag, alle kan huske, og jeg kan godt mærke, at folk i de seneste dage er begyndt at hive minderne frem. Det er mange år siden, og det er selvfølgelig en helt ny kamp denne gang, men kan vi gøre noget lignende, bliver det en fantastisk dag, siger Jakob Ahlmann.