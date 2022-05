AaB's målmandssalg kan give plads til stortalent: - Jeg føler mig klar

FODBOLD:Da FC Nordsjælland torsdag købte Andreas Hansen fri af AaB, betød det samtidigt, at 17-årige Theo Sander i øjeblikket er den eneste målmand, som den nordjyske superligaklub har på kontrakt i næste sæson.

Den nuværende førstemålmand Jacob Rinne har kontraktudløb 30. juni og forlader med stor sandsynlighed klubben, så sportschef Inge André Olsen slog tidligere på ugen også fast, at AaB er på udkig efter en ny målmand.

Udsigten til en ny konkurrent, og hvad det medfører af fremtidsperspektiver for ham selv, tager Theo Sander dog med ophøjet ro.

- Det tænker jeg ikke på endnu. Lige nu har jeg fokus på de sidste par uger af sæsonen, og derefter har jeg et EM at tænke på, så der går lidt tid endnu, inden jeg begynder at tænke på næste sæson, siger Theo Sander, der har været en fast del af AaB's superligatrup, siden Andreas Hansen blev udlejet til FC Nordsjælland i januar.

- Jeg har udviklet mig utroligt meget. Mit tempo er gået op, jeg er blevet bedre til at redde hurtigere bolde, og jeg er blevet bedre i spillet med fødderne. Det har virkelig været godt, siger Theo Sander.

Endnu har han dog sin superligadebut til gode.

- Jeg glæder mig virkelig, til det bliver min tur, og det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Jeg føler mig klar til at begå mig på superliganiveau, men det vigtigste for mig er at fortsætte med at arbejde hårdt ude på træningsbanen, så jeg den dag, hvor jeg får chancen, kan vise alle, hvad jeg kan, siger Theo Sander.

I nær fremtid får den unge målmand mulighed for at vise sig frem i landsholdstrøjen, når han fra 14. maj til 1. juni sammen med resten af det danske U17-landshold deltager ved EM i Israel.

- Det kommer til at give mig en masse erfaring at være med til en slutrunde, hvor jeg kommer til at møde de bedste spillere i min årgang. Jeg synes, at vi har et stærkt og godt kollektiv på vores hold, og når vi spiller bedst, er vi virkelig gode. Jeg vil ikke lægge for meget pres på os, men jeg har høje forventninger til EM, siger Theo Sander.

Slutrunden kolliderer med den sidste runde af 3F Superligaen, og derfor har AaB hentet ellers fodboldpensionerede Kevin Stuhr Ellegaard ind som substitut, mens Theo Sander er til EM.

- Selvfølgelig har jeg frygtet, at jeg ikke kunne få lov at tage af sted, og jeg ville også godt kunne have forstået, hvis det var endt sådan. Den sidste kamp ovre i Parken mod FCK kan ende med at blive rigtig vigtig.

- At AaB har strakt sig så langt, viser jo bare, at de gerne vil holde os glade. Jeg har også selv sagt, at jeg rigtig gerne vil af sted, så det betyder utroligt meget for mig, at det er lykkes, siger Theo Sander.