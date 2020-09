AaB's matchvinder: Vi burde føre topscorerlisten

FODBOLD:Det burde være blevet en langt større sejr, da AaB mandag aften tog imod AC Horsens, mens ganske om i åbningskampen mod Lyngby, så var holdet ikke sparke nok, når de talrige muligheder bød sig.

En enkelt scoring blev det dog til, da hollandske Tom van Weert lynsnart vendte rundt i feltet og sendte et godt indlæg fra Jakob Ahlmann over i det fjerne hjørne.

- Jeg scorer jo faktisk på den sværeste chance, jeg får. Det er med venstrebenet og 16 meter uden for mål eller noget i den stil. Men det var vigtigt endelig at få målet, lyder det fra hollænderen, der i første halvleg lagde op til flere store chancer til Kasper Kusk, mens han i anden halvleg selv brændte store muligheder på pasninger fra selvsamme Kusk.

- Jeg havde studeret Delac på forhånd og ved, at han kommer meget hurtigt ned i fødderne på en, og derfor skal man have den løftet op over ham. Og det lykkedes mig ikke i dag. Jeg sagde lige til Kusk, at vi kunne have toppet både topscorerlisten og assistlisten efter den her kamp, for vi skulle have vundet med samme cifre, som vi gjorde mod Horsens i sidste sæson (4-0 og 5-0, red.).

- Men det var godt, at målet endelig kom. Vi har egentlig spillet to fine kampe og fået fire point ud af det. Det er bedre end sidste år på samme tid, hvor vi jo tabte i Lyngby til at starte med, så selvom vi gerne ville have vundet den kamp, så er det her helt i orden, siger hollænderen.

Det positive for AaB er, at netop van Weert og Kusk har fundet ind i et rigtig godt samarbejde, selvom hollænderen er blevet fjernet fra sin sædvanlige plads i boksen og er rykket ud på kanten

- Vi har en god fælles forståelse oppe foran, og det kan vi bestemt bygge videre på. Og så har vi fra Mesterskabsspillet i sidste sæson og frem til nu fået udviklet en god defensiv base, så vi faktisk i mange kampe holder nullet. Og det gør jo, at man kun skal lave et enkelt mål for at vinde kampene, siger Tom van Weert.

Med sejren ligger AaB på femtepladsen i Superligaen, og i næste kamp er der også gode muligheder for point - og samtidig revanche for det mest smertelige nederlag i sidste sæson.

AaB gæster søndag SønderjyskE, som slog AaB i pokalfinalen.