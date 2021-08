AaB's matchvinder: Vi kørte dem jo over

FODBOLD:Udover tre nye point til superligatabellen var der især grund til at glæde sig over præstationen i første halvleg, da AaB mandag aften besejrede Vejle Boldklub med 1-0.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

I de første 45 minutter spillede AaB nærmest Vejle ud af banen, og der var chancer til meget mere end Iver Fossums enlige scoring.

- Vi var fantastiske i første halvleg, og vi kørte dem jo over. Vi skabte chance på chance, og vi skulle have scoret meget mere end et mål, lyder det fra AaB’s matchvinder.

Ineffektiviteten foran mål kunne være blevet straffet i anden halvleg, hvor Vejle kom langt bedre med.

- Kampen var åben, fordi vi ikke fik scoret på vores chancer. Nogle troede måske, det ville blive en nem kamp, men jeg vidste, at det ikke ville blive sådan. Vejle har gode spillere og en dygtig træner.

- De begyndte anden halvleg med stor energi, og vi havde ikke ligeså meget kontrol på kampen og boldbesiddelse, som vi havde i første halvleg, men vi havde jo alligevel tre åbne målchancer, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Han har trods tilfredshed med dele af spillet i sæsonens første kampe slået fast, at antallet af skabte chancer ikke har været godt nok. Det var det til gengæld mandag.

- Vi har sat overliggeren højt her. Jeg har ikke set statistikkerne endnu, men vi skabte mange ret klare målchancer. Intet hold i verden kan dominere en kamp i 90 minutter, så som jeg har sagt til drengene, handler det også om at være i stand til at være i kontrol, selv når man lider lidt.

- Men skal vi være et tophold, skal vi score på flere af vores chancer, siger Martí Cifuentes.

En af synderne var Iver Fossum, der i anden halvleg burde have gjort sig selv til dobbelt målscorer, men i stedet sparkede en stor chance på overliggeren.

- Jeg er glad for, at jeg fik scoret, men jeg burde jo have scoret flere. Jeg havde også flere andre gode chancer end den, jeg sparkede på overliggeren, siger Iver Fossum.

Det er dog en detalje i betragtning af AaB’s overbevisende præstation, der gav den anden sejr i træk.

- Jeg synes, vi står et godt sted. Det har været en sæsonstart med flere fine præstationer, siger Fossum.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her