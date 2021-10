AaB's norske bomber er overrasket over sin egen pandebrask

FODBOLD:Iver Fossum nettede to gange, da AaB søndag slog SønderjyskE 4-0 i Superligaen og konsoliderede tredjepladsen i rækken.

Dermed er nordmanden allerede oppe på fem superligascoringer og fire assister - foruden tre mål i pokalturneringen.

- Han er bare en god og meget vigtig spiller for os. Nogle gange bryder han måske ikke så mange linjer og er lidt ude af kampen, men når han ser muligheden for at komme i feltet, så tager han den. Samtidig profiterer han helt sikkert af, at vi spiller godt og dermed giver bedre mulighed for, at han kan lave sine løb, forklarer cheftræneren.

Iver Fossum har lavet fire af sine mål i sæsonen med hovedet - tre af dem på bagerste stolpe - og det er ny rekord i karrieren for nordmanden.

- Dejligt at få det ud i kampene

- Det er også lidt overraskende for mig selv, og de tre i Superligaen er næsten en kopi af hinanden med en bold til bagerste stolpe. Jeg arbejder dog også meget med timingen i mine løb og afslutninger, så det er dejligt, at det nu kommer ud i kampene.

- Samtidig hjælper det, at vi spiller godt som hold, for så er det også lettere at præstere for mig, understreger Iver Fossum, der ser AaB's aktuelle tredjeplads i rækken som en sandfærdigt billede af styrkeforholdet i rækken.

- Jeg synes bare, at vi ser bedre og bedre ud, og hvis vi fortsætter det hårde arbejde på træningsbanen, så ser det godt ud. Vi kan slå alle hold i Superligaen, og så gælder det bare om at finde stabiliteten og vinde hver eneste uge, siger den norske topscorer.

Cheftræneren gider dog ikke snakke ret meget om tabellen, selvom den lige nu er skøn læsning for AaB-fans.

- Nu kommer der en landskampspause, og så er det vores fokus at få opsparet noget energi, så vi kan vinde den næste kamp, siger han med henvisning til udekampen mod AGF mandag 18. oktober.

- Jeg kigger ikke længere frem, og det gjorde jeg heller ikke i sidste sæson, hvor der konstant blev talt om top-seks. Jeg ved, hvor hurtigt tingene kan skifte i fodbold, og hvis vi taber et par kampe i træk, så kan jeg hurtigt blive den værste træner i verden. Så jeg forsøger at bevare balancen, og så må vi se til april, hvor vi befinder os i tabellen, siger Martí Cifuentes.

