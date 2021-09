AaB's nye balkanduo klikker: - Jeg håber, vi får mange flere kampe sammen

FODBOLD:Der var forståelig tilfredshed i AaB-lejren ovenpå tirsdagens overbevisende 4-0-sejr på udebane over Lyngby Boldklub.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

På intet tidspunkt var det formstærke nordjyske superligahold i nærheden af at komme i problemer mod nordsjællænderne, der ligger nummer fire i den næstbedste række.

- Det var en stærk indsats. Der er stadig ting, vi kan forbedre, men overordnet set var vi det bedste hold, og jeg er meget glad for indsatserne fra flere af de spillere, der ikke har spillet så meget på det sidste. De viste, at vi kan regne med dem, konstaterer AaB-træner Martí Cifuentes.

En af de spillere, der fik chancen, var Aleksandar Trajkovski. Nordmakedoneren fik sin første startplads siden ankomsten for små to uger siden og spillede alle 90 minutter.

- Det var rigtig godt at starte inde for første gang og komme lidt ind i rytmen sammen med holdet. Det var rigtig dejligt, at vi spillede en god kamp, siger Aleksandar Trajkovski, der stod for oplægget til Iver Fossums føringsmål, men også misbrugte et par chancer for selv at komme på måltavlen.

- Jeg havde et par muligheder, og jeg ville selvfølgelig gerne have scoret, men det er ok. Det handler om at komme ind i rytmen med holdet, for for mig er det her bare begyndelsen, siger Aleksandar Trajkovski, der dannede angrebspar med Milan Makaric.

- Vi taler samme sprog, og vi har en god forståelse for hinanden. Det her var vores første kamp sammen, og jeg håber, der kommer mange flere, siger Aleksandar Trajkovski, hvis indsats også blev blåstemplet af Martí Cifuentes.

- Der var mange positive ting. Han leverede en assist, og han giver os også nogle andre måder at angribe på. Det er stadig nyt for ham her, men han falder til hurtigt, siger AaB-træneren, der under opvarmningen måtte lave en ændring i sin startopstilling, da Mathias Ross måtte trække sig på grund af sygdom.

- Han følte sig syg allerede i morges, men han er en kriger, så han ville forsøge at spille. Under opvarmningen kunne han mærke, at han ikke var på 100 procent, og så er vores mantra, at man ikke skal spille. Malthe (Højholt, red.) kom ind i stedet og gjorde det rigtig godt, mens Magnus (Christensen, red.) gik ned i forsvaret og i mine øjne leverede en utrolig indsats, siger Cifuentes.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her