AaB's nye defensiv skal for alvor stå sin prøve

FODBOLD:AaB har fortsat fokus på defensiven, når de torsdag klokken 14 møder FC Midtjylland i superligaholdets anden testkamp denne sommer. Et opgør, der kan livestreames eksklusivt her på nordjyske.dk.

Cheftræner Lars Friis arbejder på at implementere en ny fireback-kæde hos aalborgenserne, og her har holdet indtil videre kun haft testkampen mod AGF (2-2) til at øve sig.

- Vi har arbejdet meget med den defensive del i vores træning, og det gør vi fortsat. Det handler om måden, vi organiserer os på og står sammen som hold, og om måden vi presser på, siger AaB-chefen.

Den hollandske stopper Lars Kramer fik sin uofficielle debut mod AGF forleden, mens højrebacken Kilian Ludewig for første gang skal i aktion mod FC Midtjylland.

- Der er det fedt, at vi nu bliver testet mod nogle af de allerdygtigste i Danmark. Der venter en opgradering på modstandersiden, så jeg forventer, at vi får nok at se til. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan spillerne reagerer på det hele, siger Lars Friis.

Offensiven er parkeret

Præcis som i den første testkamp mod AGF er det planen, at AaB bringer tæt på 22 spillere i aktion i torsdagens møde med FCM i Vildbjerg.

- Lars Kramer spiller sandsynligvis en time - som den eneste, forudser AaB-træneren, der ikke har de helt store opskruede forventninger til AaB's offensiv mod midtjyderne.

- Vores offensive spillere skal først og fremmest vise et stærkt presspil, men i spillet på bolden er vi ikke nået så langt endnu. Derfor forventer jeg heller ikke en helt masse, for det er først noget, vi for alvor dykker ned i på næste uges træningslejr i Polen.

- Men vi har jo dygtig spillere, som selv kan finde løsninger, så jeg glæder mig til at se, hvad vores individualister kan udrette mod så stærk en modstander, lyder det fra AaB's cheftræner.

AaB stiller langt fra i stærkeste opstilling til mødet med FC Midtjylland. Mathias Ross, der kun lige er vendt tilbage efter en forskudt sommerferie, kommer ikke i kamp. Derudover sidder Louka Prip, Lucas Andersen, Daniel Granli og Jakob Ahlmann over med mindre skader.

Endelig er nyankomne Andreas Poulsen heller ikke klar til at få debut endnu.