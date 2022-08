AaB's nye kreatør læner sig op ad offensivt fyrtårn

FODBOLD: Den eneste spiller, der har fået genvalg i angrebskæden samtlige gange gennem sæsonens første tre runder, er nytilkomne Allan Sousa. Kreatøren har ligeledes scoret det ene mål af de hidtidige to mål i superligakampene.

Selvom AaB fortsat jagter første sejr, er den 25-årige fortrøstningsfuld inden mandagens opgør mod Silkeborg på udebane.

- Jeg kan se en udvikling og tror på, at vi er på rette vej. Seneste kamp havde vi masse af chancer, og den slags opgør skal vi vinde med tre eller fire mål. Horsens forsvarede sig godt, mens vi gjorde alt for at score. Det er ikke alle kampe, hvor man får så mange chancer mod et hold som dem, lyder det fra offensivspilleren.

- Miljøet er rigtig godt i AaB, og det føles rigtigt. Staben kender mig fra Vejle, og de ved, hvad jeg kan gøre for holdet. Men jeg skal stadig arbejde hårdt og køre på dag for dag, tilføjer han.

Inden skiftet til AaB nåede den teknisk stærke brasilianer at spille 85 superligakampe for Vejle.

Danmarks bedste spil

Sousa forventer dog en udfordring, når Silkeborg tager imod AaB på Jysk Park mandag aften. Han har nemlig stor respekt for det velspillende mandskab, som han har stået over for adskillige gange.

- Silkeborg er et af ligaens bedste hold. De har en meget specifik stil, og de er smalle og kompakte. Men vi har også vores egen stil og vores kvaliteter, siger Allan Sousa.

De rosende ord om Silkeborg er cheftræner Lars Friis også hurtigt til at springe med på. Han kalder således mandskabet for det bedst spillende hold i Danmark.

- Vi skal møde det hold i Danmark, der spiller bedst fodbold i øjeblikket, og vi skal møde et hold med stort momentum. Vi har lagt en plan for, hvordan vi skal ødelægge det og få det maksimale ud af den kamp. Jeg glæder mig meget, og der er stor tro på tingene fra drengene, og de træner godt, siger cheftræneren.

- Silkeborg er så dygtige til det, som de gør. Der er ikke rigtig nogen, som har formlen for at lukke dem 100 procent ned. Der er nogle ting, som de kan tumle med, som vi har kigget på, men vi afviger ikke fra vores koncept, tilføjer han.

Tometermand skaber plads

De seneste kampe har Anosike Ementa været spydspids i AaB's angreb. Det har således givet holdets resterende offensivspiller et fyrtårn at læne sig op ad. Efter stærke præstationer - dog uden mål - ligner den to meter høje angriber en angriber, der sidder tungt på sin startplads.

Allan Sousa sætter også pris på den fysisk stærke makker i angrebstrioen.

- Han er svær at beskrive. Hans kvaliteter og talenter er åbenlyse. Det er en god spiller med en god fysik, og det bruger han som en markant del af kampen. For mig er det fantastisk, at jeg kan spille ham når som helst, og han kan holde på bolden. Det hjælper mig en del at have ham ved siden af, når jeg har mine dueller, lyder det fra Sousa.

Det er nemlig duellerne, som kreatøren nyder at stå i på grønsværen. Det spiller godt sammen med, at Anosike Ementa stjæler en del opmærksomhed fra modstanderne. Der skal dog lægges mere på i synergieffekterne af det.

- Min spillestil er ret stærk på dueller, og jeg har min egen teknik. Der er jeg god, og det passer godt ind på holdet. Men vi skal være bedre til at finde hinanden, hvis vi skal score flere mål, siger brasilianeren.

AaB er fortsat foruden sæsonens første sejr i Superligaen. Efter to nederlag og den seneste remis mod AC Horsens har mandskabet et enkelt point.