Første interview med ny angriber: Derfor valgte han AaB

FODBOLD:Siden Tim Prica for godt et år siden blev rykket op i Malmö FF's spillertrup, har han blot fået otte officielle kampe. Det er ikke tilfredsstillende for et af Skandinaviens største angrebstalenter, og derfor er han nu havnet i superligaklubben AaB på en fireårig kontrakt.

- Jeg har brug for fast spilletid, og det tror jeg, jeg kan få i AaB. Jeg har i det hele taget fået et rigtig fint indtryk af klubben og byen, så det føles fantastisk, at aftalen er på plads, siger Tim Prica.

Den 18-årige angriber er søn af den tidligere AaB-topscorer Rade Prica og boede derfor i Aalborg i halvandet år - fra han var fem til han blev seks år.

- Jeg husker ikke så meget fra den tid, men det er klart, at min far også har talt varm for klubben. Han havde en god periode i AaB, og det er kun positivt for mig.

Tim Prica har ingen problemer med, at AaB-fansene vil sammenligne ham med faderen og forvente en lignede målstime fra juniors fødder.

- Som professionel fodboldspiller er du altid under pres, så lidt fra eller til betyder ikke så meget. Det skal jeg kunne håndtere, fastslår han.

Selvom han ikke har spillet for Malmö FF - siden det stod klart, at han ikke ønskede at forlænge sin aftale med svenskerne - betegner han sin form som ganske god.

- Jeg har holdt mig i gang og trænet hårdt, men der mangler selvfølgelig lidt på kampformen. Jeg glæder mig dog til at vise med frem for klubben.

Tim Prica er venstrefodet, men han lader hellere støvlerne tale end at lovprise sig selv for meget.

- Jeg har et ganske godt skud, og så er hovedspillet vel et af mine udviklingsområder, men ellers må I vente og se, hvad jeg leverer på banen.

Selvom aftalen med AaB gælder i fire år, indrømmer han, at det ikke en del af den perfekte plan, at han kommer til at fuldføre den kontrakt.

- Det er selvfølgelig en drøm at komme videre ud i Europa, og der ser jeg AaB som et perfekt springbræt.

Tim Prica har første træning i AaB onsdag 12. august, når superligaholdet vender tilbage fra ferie.