AaB's nye spillestil gavner særligt én spiller

AALBORG:Set over AaB's opstartsperiode og de første tre turneringskampe har Malthe Højholt været inde i en stigende formkurve.

Han leverede bedre og bedre indsatser i træningskampene, og i de første turneringskampe har han vist sig frem fra sin bedste side. Den foreløbige kulmination var en stærk indsats i pokalsejren over Viborg, hvor Malthe Højholt for alvor mindede om den udgave, der gjorde ham attraktiv for udenlandske klubber.

Siden torsdagens sejr har han først og fremmest haft grund til at smile, og det er en helt anden indgangsvinkel, han og holdkammeraterne kan lægge ned over mandagens kamp mod FC Midtjylland efter den første sejr i umindelige tider.

- Det var fandeme dejligt. Det er alt, alt for lang tiden siden, vi senest prøvede det. Jeg kan roligt sige, at det var en megastor forløsning. Det er vigtigt, at vi kan gå ind til FC Midtjylland-kampen med en tro på, at det vi gør, er det rigtige, siger Malthe Høholt.

Sejren var i sig selv livgivende for AaB-spillernes sindstilstand, men der var flere elementer i præstationen mod Viborg, der peger i den rigtige retning for AaB.

- Én ting er at vinde. Noget helt andet er at vinde fortjent, som jeg virkelig synes, vi gjorde. Især i anden halvleg fik vi sat nogle gode ting sammen. Særligt efter den første scoring blev vi ved med at køre på.

Mod Viborg var Iver Fossum så at sige rykket ned ved siden af Malthe Højholt i det opbyggende spil, og Louka Prip fik i langt højere grad lov til at vandre ind i banen fra sin højrekant og blive relevant i nogle mellemrum, hvor han boltrede sig sammen med Lucas Andersen og den evigt bevægelige Allan Sousa.

- Vi byggede op med to på midtbanen, og det gjorde, at vi kunne bruge hinanden mere, end vi har været i stand til i de andre kampe. Det var en måde at få sat Lucas Andersen og Prip i scene i mellemrummet længere fremme på banen, forklarer Malthe Højholt.

AaB's spil har ofte virket låst og statisk, men i Viborg-kampen og til dels i FCK-kampen var der momenter, der skaber grund til optimisme i AaB-lejren.

- Det handler om at finde de rette positioner. Mod Viborg ramte vi noget af det, vi gerne vil, så vi kan få bygget spillet ordentligt op. Vi kunne bedre spille boldene fremad.

- Det er meget, meget vigtigt, at jeg ikke har langt til nærmeste medspiller. På samme måde er det vigtigt for vores måde at bruge Helenius på, at vi også kan få Lucas og Louka tættere på ham, så han også har nogle at spille med, når han får bolden, forklarer Malthe Højholt.

Ny spillestil

AaB har forsøgt at implementere en spillestil, hvor man meget gerne vil være dominerende via boldbesiddelse. Den taktik kom ikke for alvor til udtryk mod AGF og FCK, men pokalkampen var muligvis et kig ind i krystalkuglen i forhold til resten af foråret. Den form for fodbold passer Malthe Højholt fremragende.

- Det passer godt, at jeg kan være med til at bygge spillet op. Det passer mig også perfekt, at vi gerne vil have bolden meget. Det kan jeg virkelig godt li', for det er den måde, jeg bedst kan spille fodbold på.

- Min force er spillet på bolden. Hvis jeg skal komme bedst muligt til udtryk er det også vigtigt, at vi har bolden så meget som muligt. Det er i øvrigt ikke kun mig, der har det på den måde. Vi har flere spillere, der er bedst, når vi kan dominere med boldbesiddelse, siger hjørringenseren.

Den nye stil sammenholdt med et personligt ryk fra Malthe Højholt har betydet, at han lige nu ligner en afgørende komponent i den AaB-motor, der skal få holdet op over nedrykningsstregen. Erik Hamrén har tidligere på året rost Malthe Højholt for at lægge lederegenskaber ind i sit spil. Lige nu virker efterårets trængsler som en fjern fortid for Højholt.

- Det kan ikke sammenlignes. Vi kæmpede så meget for at komme op i omdrejninger. Personligt synes jeg, at jeg er godt på vej. Der er sket noget hen over vinteren. Det betyder meget for mig, at jeg nu kan vise, at jeg kan bidrage til holdet, siger Malthe Højholt.

Han går ind til mandagens kamp mod FC Midtjylland med fornyet tro på fodboldtilværelsen på AaB's vegne.

- Det giver noget tro på tingene, når vi ved, at vi kan, og Viborg ligger trods alt nummer to i Superligaen. Vi var dem overlegne på mange parametre, så det giver os helt sikkert et boost til de kommende kampe.

Mandagens modstander fra heden har også sit at kæmpe med. FC Midtjylland skal nemlig vinde kampen for at kravle ind i top seks inden de to sidste spillerunder i grundspillet.

- Det bliver spændende, om vi kan bygge på. Det er en hamrende vigtig kamp. Jeg forventer, at det bliver en lige kamp. Vi vil prøve at komme ud og spille med mod på bolden. Vi er på hjemmebane, så vi skal ud at tage teten. Rent fysisk vil de sikkert forsøge at trykke os, men vi skal give igen af samme skuffe, siger Malthe Højholt.

Der er kampstart på Aalborg Portland Park klokken 19. Husk du kan følge med på nordjyske.dk, hvor der vil være en liveblog, der opdaterer fra kampen.