AaB's nye sportschef er ikke på trapperne: - Lad os lige være grundige

FODBOLD:Med Inge André Olsens exit i AaB har man skiftet ud på begge sportslige nøgleposter på under en uge. Først cheftræner Lars Friis og nu Inge André Olsen.

Administrerende direktør Thomas Bælum vil ikke gå i detaljer med, hvordan han sammen med Inge André Olsen kom frem til beslutningen om, at han ikke skal fortsætte i AaB. En beslutning, som Bælum understreger har været gensidig.

- Det er ikke sort-hvidt. Vi var i hver sæson 90 minutter fra at komme ud i Europa. Vi har nået vores nettotransferbudget i tre år, men selvfølgelig forplumrer den nuværende placering billedet lidt, siger Thomas Bælum.

- Heldigvis skilles vi i fordragelighed, og Inge laver en fin overlevering til mig om alle de igangværende processer.

Direkte adspurgt om aktiviteterne på transfermarkedet, og de mange rygter om agenttjenester, tvivlsomme forbindelser med mere har haft nogen indflydelse på beslutningen, er der et klart svar.

- Det har ikke haft nogen betydning. Når vi har evalueret løbende, så er det et samlet billede af det pres, vi har været under, som gør, at vi ender, hvor vi gør. I forhold til Okore-salget, så er der bare nogle markeder, som er agent-styret, og der får du ikke en handel igennem uden agenter. Vi nikkede hele vejen rundt til det salg i AaB. Der er nogle specielle forhold, og det så vi også med Bassogog-handlen, siger AaB-direktøren.

I forbindelse med Jores Okore-handlen blev der peget fingre af et gigantisk agenthonorar, som gik til de mellemænd, der satte handlen op, men heller ikke her mener Bælum, at Inge André Olsen har handlet i strid med AaB's værdier.

- I forhold til det du vil spørge om vedrørende agent-netværket, vil jeg sige, at alle de sportschefer, jeg kender, har deres foretrukne agenter, som man arbejder med. Sådan er det for alle, og Inge havde nogle agenter, som han var tryg ved. Der skiller han sig ikke ud, siger Thomas Bælum.

- Jeg synes absolut, at vi har fået værdi nok i forhold til vores spillersalg. Nu har jeg fulgt salgsprocesserne, og det er ikke mange gange, vi har fået under markedsværdien på en spiller, og i de processer har vi fået maksimeret handlerne. Det har ikke haft nogen indflydelse på den her beslutning, hvordan vi har klaret os på transfermarkedet, siger Thomas Bælum.

Der har ligeledes været mange spekulationer - særligt på det seneste om en skidt økonomi i AaB, men det afviser direktøren.

- Økonomisk er vi status quo. Der har vi ligget på det samme budget de seneste tre år. Når vi siger, at budgettet er brugt for i år, så er det, fordi vi har brugt de penge, som vi havde til rådighed tidligt i sommerens vindue. Økonomien har ikke ændret sig i AaB, men så kan man sige, at Superligaen er kommet voldsomt afsted. Der er inflation. Det er voldsomt for tiden, medgiver direktøren.

Nu venter et stort arbejde med først og fremmest at sætte en ny kurs for AaB. Det er på det strategiske plan, at man skal i gang med en udarbejdelse af fremtidens visioner og ambitioner. Det arbejde kommer til at ske før ansættelsen af en ny sportslig leder.

- Vi skal først definere den rigtige vej for klubben. Vi skal lave planen først, og så skal vi sætte holdet bagefter. Så er vi klogere. Vi har en anden organisation nu end for et år siden, så lad os lige være grundige, inden vi går ud og besætter den plads, siger Thomas Bælum.

- Det bliver det hele. Det bliver ligesom med Nordkraften, hvor vi havde 30 strategiske spor. Det var alt fra fanzone til spillestilsmodel. Det er for tidligt at sige, om det bliver en videreudvikling eller en opdatering på den, men det er klart, at det ikke bliver control-alt-delete, siger Thomas Bælum.

Han maner til besindighed og understreger, at AaB's nuværende situation ikke skal fremkalde halve løsninger i den langsigtede strategi, der nu skal under lup.

- Nu tager vi det hele i samme hug, og så bruger vi den her tid til at finde den rigtige vej. Selvfølgelig skal vi med på toget, men vi skal huske på, at fodbold er et evighedsspil. AaB er der også om 30 og 50 år, når vi er væk. Så vi skal ikke lade os presse ud i forhastede beslutninger, hvor vi kigger på, hvor ambitionsniveauet skal være, og så skal vi lægge en god strategi for det, siger Thomas Bælum, der understreger, at det er for tidligt at pege på en bestemt type, som afløser for Inge André Olsen.

Kompetenceprofilen må dog forventes at være nogenlunde den samme, som den normanden bestred jobbet med.

- Det skal være en person, der kan være med til at definere den sportslige retning og have stærke ledelsesmæssige kvaliteter. Samtidig skal han bare vinde hver søndag, lørdag fredag, eller hvornår vi spiller på ugen.

Hvornår en ny sportschef eller sportsdirektør er på plads, er endnu for tidligt at sige, men Bælum giver et lille hint.

- Transfervinduet er jo allerede i gang. Det går i gang, når det foregående lukker, så om det er mig, der kommer til at sætte underskrifterne spiller ikke den store rolle, men det tror jeg ikke det, er som det ser ud lige nu, siger Thomas Bælum.