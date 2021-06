AaB's nyeste skud på stammen: Vil tage ved lære af de gode spillere, som er på holdet

FODBOLD:Oliver Børsting fik de første 45 minutter af lørdagens træningskamp mellem AaB og Viborg, der endte 2-2, ligesom det også var tilfældet i torsdagens opgør mod Hobro.

AaB's nummer 29 spiller har ikke navn på ryggen, fordi han endnu, på papiret, er en del af AaB's U19-mandskab.

Den 18-årige AaB-angriber har endnu sin officielle debut på førsteholdet til gode, men har i sommerens opstart fået lov til at snuse til aalborgensernes førstehold, og han håber på, han kan få flere chancer i den kommende sæson.

- Nu har jeg haft nogle få træninger og nogle få reserveholdskampe, men det er første gang, at jeg kontinuerligt har trænet med i en uges tid. Det er dejligt at være med inde omkring førsteholdet, siger Oliver Børsting.

Planen for, hvordan han skal konkurrere med de øvrige angribere i AaB's trup er lagt.

- Det er helt klart at klø på og tage ved lære af de gode spillere, som er på holdet, og få nogle tips og tricks af dem. Og så skal jeg bare fokusere på mig selv til hver træning og hver kamp. Jeg vil fokusere på min egen indsats og se, hvad jeg kan forbedre. Og så vil jeg gå med på den plan, der er lagt for mig, lyder det fra spidsen.

Godt nok endte halvlegen målløst, men den unge angriber fik dog alligevel budt sig til ved et par lejligheder.

- Det er pisse fedt. Det er dejligt at komme i gang og være i gang med opstarten med alle drengene. Det er bare at tage ved lære og suge en masse viden til sig, siger den yngste Børsting i AaB's førsteholdstrup.

Oliver Børsting betegner sig selv som en målfarlig angriber, som er stor og stærk inde i feltet. Endvidere mener han, at han har et godt hovedspil.

Statistik fra den netop overståede sæson i U19-ligaen tegner da også et billede af, at Oliver Børsting ikke overdriver. Her står han noteret for 25 kampe med 11 mål til følge.

Selvom de deler efternavn, så har Frederik og Oliver Børsting så vidt vides ingen familiære relationer.

AaB indleder Superligasæsonen med en tur til Parken, hvor F.C. København venter. Den kamp spilles søndag 18. juli.

