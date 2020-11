AaB's Peter Feher: Vi skal vise bredden mod FC Midtjylland

FODBOLD:Siden Oscar Hiljemark kom til AaB, har den centrale midtbane fast bestået af svenskeren og en anden nytilgang i form af portugisiske Pedro Ferreira.

Når AaB lørdag gæster FC Midtjylland, må træner Peter Feher se bort fra begge spillere. Pedro Ferreira er ude med karantæne, og Oscar Hiljemark må undværes, efter han pådrog sig en skade i hoften i slutningen af første halvleg senest mod FC Nordsjælland.

- Heldigvis får vi lov til at sætte to andre ind, lyder det med et grin fra Peter Feher.

- Selvfølgelig er det andre typer, vi skal bruge, men jeg har det også sådan, at vi får noget andet at se. Vi har en stor trup, og de skal have noget tillid nu, så vi kan vise, hvor stor vores bredde er, siger træneren.

Mod FC Nordsjælland var AaB i perioder oppe og presse ekstremt højt - det gav flere gange positivt resultat, men man så også, at FC Nordsjælland fik deres enlige mål, da de formåede at spille ud af presset ved eget felt.

- Vi skal generelt kunne læse kampene og være gode til det. Nordsjælland var eksempelvis ekstremt gode til at tage tempoet ud af kampen mod os, hvor vi gerne ville have højt tempo. Mod Midtjylland skal vi nogle gange kunne trække tempoet ud, men når det så er sagt, skal vi selvfølgelig også spille vores spil, og det aggressive og boldbesiddende spil er stadig det, vi vil prøve. De har mange gode individualister, som vi gerne skal have lukket ned for. Kan vi det, så er der noget at hente, siger Peter Feher.

Der er kampstart i Herning klokken 16.00.