Efter trafikuheld på bro: AaB's pokalkamp aflyst

FODBOLD:Et trafikuheld, som spærrede Storebæltsbroen store dele af eftermiddagen onsdag, har fået konsekvenser for nordjysk sport - AaB's pokalkamp mod HB Køge onsdag aften må aflyses.

AaB-spillerne og resten af trænerstaben tog flyet til Sjælland og var klar til at spille, men superligaholdets materialevogn blev på grund af uheldet fanget på den forkerte side af Storebæltsbroen.

Først ved 18-tiden var der igen åbnet for trafikken over broen i retning mod Sjælland, men på det tidspunkt var der stor kø, oplyste Vejdirektoratet.

Og det betød altså, at AaBs materielvogn ikke kunne nå frem til kampen i tide, og at AaB-spillerne ikke kunne nå at få deres udstyr.

HB Køge har på stadion netop meddelt, at kampen må aflyses.

Det samme har AaB på twitter: