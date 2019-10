AaB's pokalkamp i fare for at blive aflyst

FODBOLD:Det uheld, som har spærret Storebæltsbroen store dele af eftermiddagen, kan nu også få konsekvenser for, om AaB's pokalkamp mod HB Køge i aften onsdag bliver afviklet.

AaB-spillerne og resten af trænerstaben tog flyet til Sjælland og er derfor klar til at spille, men superligaholdets materialevogn er fanget på den forkerte side af Storebæltsbroen.

Vejdirektoratet forventer, at Storebæltsbroen vil åbne for gennemkørsel omkring klokken 17.00. Hvis det holder, forventer AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, at kampen bliver spillet.

- Vi følger udviklingen tæt. Hvis det holdet stik, at broen bliver åbnet for trafik klokken 17, så er det måske realistisk, at vi kan spille klokken 19.30, lyder det fra Thomas Bælum, der forklarer, at kampen ikke bliver spillet, hvis materialemanden ikke når frem.

- Der er alt for mange vigtige ting med i den bil, så kampen vil ikke blive spillet, hvis broen bliver åbnet for sent.

Thomas Bælum er på vej ud for at snakke med HB Køge-lejren, og han forventer, at der snarest vil komme en officiel udmelding fra de to klubber.