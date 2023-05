AaB's portugiser har fået klar besked af træneren

ODENSE:Det er ikke ofte, at han scorer, men når han gør, så sikrer han AaB point.

Med sit fjerde mål i 69 superligakampe sørgede portugiseren Pedro Ferreira fredag aften for, at aalborgenserne fik 1-1 på udebane mod OB.

- Oscar (Hiljemark, cheftræner, AaB, red.) vil have, at jeg søger feltet, når jeg spiller på den her nye position længere fremme på banen. Så jeg var glad for at kunne score og hjælpe holdet, siger midtbanespilleren.

Det ene point sender i hvert fald for en stund AaB over nedrykningsstregen for første gang siden september 2022.

- Det er fantastisk, og det bekræfter bare, at vi er på rette spor og har grund til at tro på, at vi kan sikre overlevelse, siger Pedro Ferreira, der dog erkender, at fredagens indsats ikke var til topkarakter.

AaB-jubel efter Pedro Ferreiras 1-1-scoring mod OB fredag aften. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det er altid svært at spille mod OB på deres stadion, og det var bestemt ikke vores bedste kamp. Nu fik vi trods alt ét point, og det føles i hvert fald bedre end at spille godt og tabe, som vi har prøvet en del gange. Det ene point kan vise sig vigtigt for os.

Inden Pedro Ferreira og holdkammeraterne skal spille de sidste tre afgørende runder i Superligaen venter først pokalfinalen på torsdag 18. maj i Parken mod FC København.

- Nu skal vi sørge for at restituere godt og være klar til på torsdag, så vi kan række ud efter den pokaltitel. Jeg er i hvert fald sikker på, at mine ben nok skal være friske, fastslår Pedro Ferreira.