AaB's redningsmand kom til kort: Denne strategi er vejen frem for nedrykkerne

FODBOLD:Ved årsskiftet fik den erfarne Peter Pedersen til opgave at sikre oplevelse til AaB's kvinder i Gjensidige Kvindeligaen. Lørdag blev det en realitet, at det mislykkedes.

Med nederlaget til Sundby Boldklub, der er på ligakurs, rykker AaB ned i 1. division, hvor de senest spillede i sæsonen 2019-2020. Selvom cheftræneren har flere klubber bag sig og en lang historik med kvindefodbold, lykkedes han altså ikke med at holde aalborgenserne i ligaen.

- Det har været en fed udfordring, og det har været spændende. Vi er blevet bedre på bolden og står godt defensivt. Det har bare været stolpe ud på kampbanen. Det ærgrer mig, for de har fortjent bedre. Om vi har opsøgt heldet, ved jeg ikke, men vi har gjort, hvad vi kunne. Mange kampe har ligget lige på vippen, og det er desværre vippet til den forkerte side, fortæller Peter Pedersen.

- De er et niveau over os. Når de skifter ud, beholder de et højt niveau, og der mangler vi noget på bredden, siger han om lørdagens modstandere, der vandt 4-0.

Peter Pedersen tror dog på, at AaB har en fremtid i den bedste række, hvis strategien udføres korrekt. Han peger især på talentudviklingen som en vigtig nøgle til fremtiden.

- Vi talte forleden, og der er 23 spillere med opvækst i AaB, som spiller i andre ligaklubber. Vi kan kun ærgre os over, at vi ikke har haft hold i dem. Det skal man have. Der er mange dygtige U18-spillere her, og kan de blive i AaB, så kan det blive godt, siger han.

- Vi skal lave vores egne spillere. Det nytter ikke noget med alt for mange udlændinge. Vi skal have egen avl, så vi har spillere, der er her længere end nogle måneder. Vi er nødt til at tænke sådan, hvis vi skal skabe et hold, der kan klare sig, lyder det fra Peter Pedersen.

Men om det bliver med netop ham i spidsen for 1. divisionsholdet i den kommende sæson, er endnu ikke vist. Der er nemlig ikke papir på trænersituationen efter sommerferien.

- Det må jeg have en snak med dem nu, siger cheftræneren.